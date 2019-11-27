Губернатор промотал состояние жены

Автор: Татьяна СВЕТЛОВА.

В декабре 1810 года московский обер-­полицмейстер тайный советник Павел Никитич Каверин был назначен калужским губернатором. 22 февраля 1811 года он прибыл в наш город, а уже 23 февраля вступил в должность.

«Неистощимый говорун»

По словам Вяземского, Каверин «...может, не имел общеевропейской образованности, но был русский краснобай в полном и лучшем значении этого слова… умный, неистощимый говорун, соловей речи… Настоящий русский ум там, где он есть, свежий, простосердечно-­хитрый и несколько лукавый».

Родился Павел Никитич в семье поручика Никиты Васильевича Каверина и его жены Прасковьи Даниловой. В детстве был записан солдатом в гвардию. Состоял на службе при князе Григории Потёмкине-­Таврическом и даже был награждён орденом Св. Владимира. В возрасте 32 лет получил звание полковника и был назначен в Москву полицмейстером.

Незадолго до того Каверин сделал удачную партию, женившись на Анне Петровне Корсаковой. О ней современники писали так: «Редкой красоты девица, отлично образованная, одаренная талантами, с большим умом и с большою неопытностью. Отец её, Корсаков, не щадил ничего, платил большие деньги за учение Анны Петровны. Она всё переняла, казалась прелестным ангелом и, действительно, была ангелом».

Богатая жена

Анна Петровна Корсакова воспитывалась в семье своей тёти, ​влиятельной петербургской дамы Екатерины Архаровой, состоявшей в родстве со многими знатными фамилиями. Старуха Архарова пользовалась уважением в обществе, весь петербургский свет приезжал поздравить ее с днём рождения и именинами. Даже императрица Мария Фёдоровна удостаивала своим посещением. А когда Екатерина Ивановна получала приглашение императрицы к обеду, она являлась ко двору в том наряде, в котором её изобразил на портрете художник Боровиковский. Приглашение было большим событием в доме, все волновались, готовились. По возвращении из дворца довольная барыня раздавала вкусности, которые бесцеремонно набрала с высочайшего стола, всем домочадцам и прислуге.

Молодой красавчик Каверин произвёл у Архаровых фурор. Современники вспоминали: «… Хитрый, ловкий, пригожий Каверин в доме Архарова понравился, все его полюбили, он сделался душою общества, без него было скучно! Невинная, неопытная, но прекрасная, как ангел, Анна Петровна скоро сделалась жертвою, попала, как молодой чижик, в расставленный силок, и её выдали замуж за Каверина. Её большое приданое позволило мужу зажить, как говорят, барином! Но не долго: прошло не более года после бракосочетания — ​всё имение было уже почти промотано.»

В браке Павла Никитича и Анны Петровной родилось 2 сыновей и 4 дочери. Но вскоре после рождения младшего сына, ​Алексея, ​Анна Петровна скончалась от чахотки. Ей не исполнилось и 40 лет.

Когда Каверин приехал на губернаторство в Калугу, он был уже вдовцом.

Балы и вой­на

Своей привычки погулять и покутить Каверин, заняв пост калужского губернатора, не оставил. О Масленице 1812 года он сделал такую запись: «Калуга, 6 марта. Нынешняя зима не имела здесь недостатка в удовольствиях проводить весело время. В доме благородного собрания… через каждые две недели давали балы, которые к совершенному удовольствию публики учащались и в частных домах… на Масленице собрания и балы продолжались чаще, а в субботу был дан маскарад. Купечество здешнее преимущественно занималось катанием. Красивые их лошади, экипажи, особенно прекрасные и богатые наряды здешних гражданок представляли приятное зрелище».

Однако вскоре развлечения закончились. Наполеон подходил к Москве. Каверин зачитал высочайшее воззвание и распорядился, чтобы оно было объявлено по всей губернии. А епископу Калужскому и Боровскому приказал служить молебен во всех церквях и призывать народ на подвиг. На площадях калужане оживлённо обсуждали новости и готовы были идти бить врага. Многие просились на службу в армию.

Каверин возглавил комитет по формированию калужского ополчения, снабжению русской армии боеприпасами и продовольствием. Открылся и комитет, который заведовал приёмом, и записью пожертвований, и их отпуском. В Калуге появились огромные магазины, забитые мукой, сухарями, овсом и хлебными припасами. В нашей губернии сосредоточились основные запасы для армии. Дворянство снарядило крепостных в ополчение. Оно насчитывало 15 тыс. человек. А купцы и мещане помогали материально.

Кроме того, губернатор организовал пограничные кордоны и караулы.

После вой­ны 1812 года Каверин стал приводить губернию в порядок. Особенно сильно пострадали Малоярославецкий, Боровский и Медынский уезды. Там раздали лес для строительства домов и зерно для посева.

Брак по расчёту

Со временем Павел Никитич совсем обнищал и в 1816 году оставил губернаторскую должность. Ему положили пенсию в 2 тыс. руб­лей серебром. А вскоре назначили присутствовать в сенат.

Историк Юрий Щербачев отмечал: «Отрицательными сторонами Петра Никитича были мотовство и приверженность к картам: жил он всегда свыше средств и проигрывал огромные суммы. Если в 1812 году, по свидетельству Карамзина, он был небогат, то до того и в последствии целые состояния протекли через его руки».

В 1817 году Каверин женился на Авдотье Сергеевне Богдановой, внучке сибирского губернатора Чичерина. По словам современницы, «сенатор Каверин отыскал себе невесту в Калужской губернии, старую, некрасивую деву, но у которой 4 000 душ, что очень ему кстати, не имевшему ни гроша. Каверин давно был бы в богадельне, если бы ему не помогал его зять Малышев». Брак через несколько лет фактически распался. Авдотью утомили измены, кутежи и бесконечные долги Каверина, она с ним разошлась.

Без приданого

Сыновья Каверина Пётр и Алексей сделали военную карьеру. Дочери же, из-­за того, что состояние было промотано, остались без приданого. Все девушки были очень красивыми. Старшая Елена вышла замуж за богатого надворного советника Малышева, который материально помогал Каверину и всем его дочерям. Елена, как и мать, страдала чахоткой, долго лечилась в Европе. Но после рождения дочери умерла.

Вторая дочь Каверина, Мария, была замужем за участником вой­ны 1812 года Александром Олсуфьевым, но тоже умерла от чахотки. Третья дочь, Елизавета, вышла замуж за Михаила Щербинина. Овдовев, оказалась в довольно стеснённом материальном положении и получила, благодаря связям, место начальницы Полтавского института благородных девиц. А младшая из сестёр, ​Анна, ​замужем не была. Современники отмечали, что она была самой красивой, но обладала невыносимым характером.

Павел Никитич Каверин дожил до 90 лет. В старости почти полностью ослеп и свои последние годы провёл у сына Петра в пограничном городе Радзивилов Кременецкого уезда Волынской губернии (Украина), где умер 4 января 1853 года.

Анна Петровна КОРСАКОВА — ​первая жена Каверина.