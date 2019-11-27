Чемпионка по перетягиванию палки

Автор: Елена ФРАНЦУЗОВА. Фото Максима Суханова и из личного архива Мохинур АБДУЗОЙИРОВОЙ.

18-летняя Мохинур АБДУЗОЙИРОВА — о спорте, семье и любви к китайскому языку.

Мохинур называют восходящей звёздочкой мас-­рестлинга. Придя в большой спорт всего пару лет назад, она быстро достигла высот. В 2019 году девушка стала абсолютной чемпионкой России по мас-­рестлингу, а по итогам трёх этапов Кубка мира завоевала серебряную медаль. И останавливаться на достигнутом она не собирается.

Из Узбекистана — в Медынь

Яркая длинноволосая брюнетка родилась в Узбекистане. Когда ­ей было 6 лет, семья переехала в Медынь.

— Папа выбрал этот город, — ​говорит Мохинур. — ​Он здесь работать начал и нас всех перевёз. Я тогда совсем не говорила по-­русски, но легко ­адаптировалась — ​быстро выучила язык. И в школе ни у меня, ни у младшего брата проблем не было. А вот старшие брат с сестрой в тот момент учились в третьем и четвёртом классах, им было сложнее.

Узбекистан очень люблю. Мы с семьёй каждый год стараемся выбраться туда к родственникам. Но дома чувствую себя в России, я — ​русская узбечка. Мне больше по душе ­эти нравы, эта жизнь.

Мохинур — ​студентка филологического факультета. Собирается стать переводчиком китайского языка.

— Этот язык певчий, но очень сложный. Мне интересна культура и религия Китая, его философия. Учусь на втором курсе. В китайском языке 8 уровней владения — ​HSK. В конце года планирую сдать на второй HSK. Владение языком на разговорном уровне — ​5 HSK.

У меня много друзей, у которых хорошие навыки в китайском. Сейчас моя одногруппница проходит стажировку в Китае. А я не поехала, так как у меня соревнования. В следующем семестре тоже есть возможность поехать в Китай. Но у меня опять будут соревнования. А вот на пятом учебном году точно туда попаду.

Первые шаги в спорте

— У меня достаточно спортивная семья. Когда мы переехали в Медынь, то ходили на бадминтон, теннис, футбол. Где-­то ко второму классу я и музыкальную, и художественную школы посещала. Когда всё это окончила, у меня оказалось много свободного времени, а у нас в Медыни как раз построили новый спорткомплекс. Я очень хотела пойти в тренажёрный зал. Там меня заметил тренер Андрей Владимирович Комиссаров. Он-­то мне и предложил заняться мас-­рестлингом. Я тогда училась в 10 классе. И на Первенстве России среди юношей и девушек до 18 лет сразу заняла первое место. С этого всё и пошло.

Родители сначала были против, не хотели, чтобы я отвлекалась от учёбы, слишком много времени проводила на соревнованиях. Они боятся, что в будущем я увеличусь в размерах и отпугну женихов, что стану мужеподобной. Но спорт на это не влияет. Всё зависит от самой девушки. Я не стремлюсь быть перекаченной, похожей на бодибилдершу.

Секреты мастерства

Мас-­рестлинг — ​якутский национальный вида спорта по перетягиванию палки из положения сидя — ​только набирает обороты. Не так давно он стал международным состязанием.

Это довольно сложный и травмоопасный вид спорта.

— Растяжения, вывихнутые коленки и плечи, больная спина встречаются у многих спортсменов, — ​рассказывает Мохинур. — ​Нужно чувствовать своё тело, знать себя и на тренировках отрабатывать все приё­мы, все движения. Занимаясь мас-­рестлингом, ты чувствуешь напряжение во всём теле, не только в руках и ногах.

Спортсмену необходим очень крепкий хват, чтобы долго удерживать палку, атаковать. Должны быть сильные ноги, чтобы можно было провести приёмы с использованием ног, как рычагов. Также должна быть очень крепкая спина, чтобы выдержать это напряжение и натиск. А чтобы перетянуть соперника, нужен холодный ум: ​необходимо чётко знать, что ты будешь делать в следую­щий момент. Нужно уметь «прочитать» соперника. Так как я примерно знаю всех своих основных конкурентов, то изучаю их поединки до выступления.

Я стараюсь хорошо разминаться перед пое­динком — ​это залог успешного состязания. Перед стартом мы разогреваем мышцы — ​мажем специальными мазями, чтобы во время схваток ничего не надорвать. Это здорово помогает.

Из-­за учёбы Мохинур была вынуждена переехать в Калугу, сейчас она занимается одновременно у двух тренеров.

Женщины выступают в пяти весовых категориях, мужчины — ​в семи. Мохинур — ​в категории 85 кг.

— На абсолютных чемпионатах нет ограничений в весовых категориях. Поэтому в них нет смысла участвовать девушкам, весящим меньше 75 кг, у их соперников будет явный перевес. Абсолютный чемпионат России — ​это очень хороший опыт. Я попробовала себя не только в своей весовой категории, но и с более тяжёлыми атлетами. У них уже совсем другие движения: ​нет такой активности, они берут на тягу, с ними можно технично бороться. И у меня это получилось.

А в финале я встретилась с девушкой своей категории — стронгменшей, бодибилдершей из московской команды Викторией Яковенко. В чём был парадокс? Вроде, абсолютный чемпионат России, а вышли в финал две почти хрупкие девушки.

Я до сих пор не могу привыкнуть, что у меня есть титул абсолютной чемпионки России. Не люблю хвастаться, немногие об этом знают. В спорте буду, пока не достигну высот. Хочу выиграть кубок чемпио­ната мира. У меня была возможность на последнем этапе взять первое место, но не получилось. Видимо, не особенно подготовилась, не совсем себя настроила, выходила на помост не такая злая, как нужно. Надо научиться это делать, надо научиться злиться, чтобы как можно лучше показать себя.

С заветными кубками. Виктор КОЛИБАБЧУК, чемпион мира, чемпион Европы, Мохинур АБДУЗОЙИРОВА и Роман КАЛИНИН.

18-летняя Мохинур АБДУЗОЙИРОВА. Польша. Пабьянице. Третий этап Кубка мира. У спортсменов была возможность прогуляться по городу.