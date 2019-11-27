Из пластиковых бутылок получаются красивые панно№48 от 27 ноября 2019 Рубрика: Увлечение
Что вы делаете с пустыми пластиковыми бутылками? Конечно, выбрасываете в мусор! Но, оказывается, из переработанного пластика можно сделать синтетические волокна, внешне очень похожие на шерстяные. А во всём мире из них уже создают «пластиковую» одежду. Кстати, такое использование бытовых отходов ещё в конце 1990-х предсказал известный модельер Пако Рабан. И некоторые мировые бренды делают модные коллекции из тканей на основе волокон пластиковых бутылок.
Мягче шерсти
Художник Вера ЗАНЕГИНА такие полиэфирные волокна превращает в произведения искусства. Много лет она работала с натуральной шерстью, но теперь полностью отказалась от неё. Пластиковые волокна мягче и нежнее. Трудно представить, что в прошлом это были привычные нам бутылки.
— Техника арт-протис, в которой работаю, предполагает использование шерсти, но я пришла к выводу, что шерсть можно заменить, — говорит мастерица. — Она впитывает запахи, гниёт, её портит моль. Под действием влаги вытягивается, деформируется. Пластик всего этого лишён. Это продукт переработки нефти и газового конденсата — полиэфир. Пластиковые волокна не впитывают влагу, они лёгкие, гипоаллергенные.
Спутывает и выплавляет
В своей мастерской Вера постоянно экспериментирует. Идей у неё множество, цвета пластиковых волокон можно смешивать до бесконечности. Иногда материал сам подсказывает какой-то образ — это очень интересно!
Рисунок Вера создаёт, спутывая, переплетая синтетические волокна. Делается это с помощью 40000 игл. Кроме того, художник использует ещё одну технику — выплавление изображения термическим способом. Процесс сложный и трудоёмкий. Зато получается потрясающе! Волокна при определённой температуре становятся объёмными, им можно придать любую форму. На плоском текстиле получаются почти скульптурные изображения.
— Пластик — очень сильный резерв, — считает Вера. — В цивилизованных странах давно перестали мусор сжигать, его перерабатывают в энергоресурс.
Из тонкого бутылочного пластика делают волокна. Но его надо отделить от более плотного, такого, из которого пробки или флаконы от шампуня. Плотный пластик тоже ресурс, его научились плавить и делают, например, уличную или садовую мебель. А в Австралии — уличные покрытия.
Проведёт мастер-класс
Каждое панно, которое делает Вера, уникально и изготавливается в единственном экземпляре. В нём есть подтекст, метафора и таинственность. Как признаётся сама художница, ей нравится момент спонтанности, поэтому чаще всего она создаёт абстрактные композиции.
Выставку работ Веры Занегиной «Нетканый лес» можно увидеть в Музее изобразительных искусств до 15 декабря. А 30 ноября в 12:00 Вера проведёт в музее мастер-класс по созданию картин в направлении арт-протис. Записаться на него можно уже сейчас. С помощью мастера вы сделаете собственное панно из полиэфирного волокна в иглопробивной технике на тему приближающегося Года Мыши. А Вера подробно расскажет, как обычные пластиковые бутылки могут превратиться в произведение искусства.
«Владимирские мотивы». 2019 г.
«Вспомни осминога». 2010 г.
Серия «Цветы Индии». 2015 г.
|
Поделиться:
|