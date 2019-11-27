Из пластиковых бутылок получаются красивые панно

Автор: Татьяна СВЕТЛОВА. Фото автора и из архива Калужского музея изобразительных искусств.

Что вы делаете с пустыми пластиковыми бутылками? Конечно, выбрасываете в мусор! Но, оказывается, из переработанного пластика можно сделать синтетические волокна, внешне очень похожие на шерстяные. А во всём мире из них уже создают «пластиковую» одежду. Кстати, такое использование бытовых отходов ещё в конце 1990-х предсказал известный модельер Пако Рабан. И некоторые мировые бренды делают модные коллекции из тканей на основе волокон пластиковых бутылок.

Мягче шерсти

Художник Вера ЗАНЕГИНА такие полиэфирные волокна превращает в произведения искусства. Много лет она работала с натуральной шерстью, но теперь полностью отказалась от неё. Пластиковые волокна ​мягче и нежнее. Трудно представить, что в прошлом это были привычные нам бутылки.

— Техника арт-протис, в которой работаю, предполагает использование шерсти, но я пришла к выводу, что шерсть можно заменить, — ​говорит мастерица. — ​Она впитывает запахи, гниёт, её портит моль. Под действием влаги вытягивается, деформируется. Пластик всего этого лишён. Это продукт переработки нефти и газового конденсата — полиэфир. Пластиковые волокна не впитывают влагу, они лёгкие, гипоаллергенные.

Спутывает и выплавляет

В своей мастерской Вера постоянно экспериментирует. Идей у неё множество, цвета пластиковых волокон можно смешивать до бесконечности. Иногда материал сам подсказывает какой-­то образ — это очень интересно!

Рисунок Вера создаёт, спутывая, переплетая синтетические волокна. Делается это с помощью 40000 игл. Кроме того, художник использует ещё одну технику — ​выплавление изображения термическим способом. Процесс сложный и трудоёмкий. Зато получается потрясающе! Волокна при определённой температуре становятся объёмными, им можно придать любую форму. На плоском текстиле получаются почти скульптурные изображения.

— Пластик — ​очень сильный резерв, — ​считает Вера. — ​В цивилизованных странах давно перестали мусор сжигать, его перерабатывают в энергоресурс.

Из тонкого бутылочного пластика делают волокна. Но его надо отделить от более плотного, такого, из которого пробки или флаконы от шампуня. Плотный пластик тоже ресурс, его научились плавить и делают, например, уличную или садовую мебель. А в Австралии — уличные покрытия.

Проведёт мастер-­класс

Каждое панно, которое делает Вера, ​уникально и изготавливается в единственном экземпляре. В нём есть подтекст, метафора и таинственность. Как признаётся сама художница, ей нравится момент спонтанности, поэтому чаще всего она создаёт абстрактные композиции.

Выставку работ Веры Занегиной «Нетканый лес» можно увидеть в Музее изобразительных искусств до 15 декабря. А 30 ноября в 12:00 Вера проведёт в музее мастер-­класс по созданию картин в направлении арт-­протис. Записаться на него можно уже сейчас. С помощью мастера вы сделаете собственное панно из поли­эфирного волокна в иглопробивной технике на тему приближающегося Года Мыши. А Вера подробно расскажет, как обычные пластиковые бутылки могут превратиться в произведение искусства.

«Владимирские мотивы». 2019 г.

«Вспомни осминога». 2010 г.

Серия «Цветы Индии». 2015 г.