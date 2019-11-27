Реконструкция Театральной: никому ничего не скажу

Автор: Оксана ИВАНОВА. Фото пресс-­службы администрации Калужской области.

В середине ноября областные и городские пресс-­службы сообщили новость: активный период реконструкции улицы Театральной начнётся весной 2020 года.

— Уже проведена топографическая съёмка. Материалы переданы проектировщикам для разработки эскизных проектов дворовых территорий, — ​говорится в официальном пресс-­релизе. — ​Ведутся работы по созданию эскизных проектов фасадов зданий. Презентацию первых проектов по дворам верхней части улицы планируется провести 22 ноября.

Покиньте помещение

Естественно, пропустить такое важное событие мы не могли и с утра пораньше отправились на Театральную, 9: ​все пятничные совещания, связанные с реконструкцией улицы, проходят здесь.

На встречу приехали представители ведущих столичных архитектурных бюро. На экране уже появилась заставка первой презентации: «Дворы-­реки». Я приготовилась слушать и записывать выступление московского эксперта, но не тут-­то было.

— Прошу прощения, а кто вас пригласил? — ​шёпотом поинтересовалась сотрудница администрации губернатора, подошедшая ко мне через полминуты после начала совещания. — ​Это мероприятие без прессы.

Я тоже вполголоса ответила, что улица Театральная является общественным пространством и я, являясь жителем Калуги, имею право знать, как проходит проектирование благоустройства этой территории.

На это снова повторили, что презентация проходит в закрытом режиме и что присутствовать на нём могут только жители домов, расположенных на улице Театральной. После этого меня вежливо попросили уйти.

Символично, что в это самое время архитектор, презентовавший первый проект, рассказывал, что жители Театральной — ​понятие очень условное, оно включает в себя не только людей, которые живут в расположенных там домах, но и арендаторов помещений, горожан, которые там гуляют, посещают магазины, кафе. По этой причине, считает эксперт, рассматривать дворовые территории Театралки нужно не как дворы в чистом виде, а как общественные пространства со всевозможными сценариями времяпрепровождения.

«ИКЦшечка»

К слову, это уже второй случай, когда меня не пускают на пятничное совещание по реконструкции Театральной. Первый был в конце августа. Несмотря на то что речь идёт о благоустройстве одной из центральных улиц Калуги и оно касается большого количества горожан, качественной и объёмной информации о том, как продвигаются проектные работы, очень мало. Скупые информационные сообщения, которыми СМИ время от времени снабжают областные и городские пресс-­службы, не в счёт: они дают весьма смутное представление о происходящем. Например, вечером 22 ноября мы с коллегами получили пресс-­релиз по итогам совещания, с которого меня попросили уйти.

К информационному сообщению было прикреплено несколько фотографий, на одной из них было запечатлено некое строе­ние, о котором пользователи соцсетей тут же написали: «О! Маленькая ­ИКЦшечка!» Что это за объект, где он будет находиться, какое отношение имеет к Театральной улице — ​об этом в пресс-­релизе не было ни слова.

Позже по своим каналам мы выяснили, что изображённое на эскизе здание — ​культурно-­образовательный центр, который может появиться (хотя далеко не факт!) во дворе за синагогой на улице Дзержинского.

На этой и следующей неделе презентация проектов благоустройства дворов, расположенных вокруг Театральной, продолжится, ​по всей видимости, в таком же закрытом режиме. Хотя это является грубым нарушением закона о СМИ: закрытый характер могут носить только совещания, связанные с государственной тайной. Впрочем, в Калуге подобный формат работы давно стал нормой. Один из свежих примеров — ​скверопарк на месте рынка. Его окончательный проект также принимали на закрытом заседании архсовета.

Чемоданное настроение

Нас заверили, что по итогам презентаций все идеи соберут в единую концепцию и непременно представят на обсуждение общественности. Но почему сейчас калужанам отказывают в праве знать, как проходит эта работа? Этому есть несколько объяснений.

Возможно, власти опасаются негативной реакции со стороны интернет-­пользователей, поэтому хотят провести предварительную работу в максимально спокойной для себя обстановке. Меньше знают — ​крепче спят.

Но не исключено, что эти совещания делают закрытыми, чтобы в публичное пространство не просочились неудобные вопросы, которые иногда задают на встречах жители Театралки. Как это получилось на совещании в начале августа. На ней житель дома № 13/47, расположенного на перекрёстке Театральной и Дзержинского, Герман КВИК рассказал, в каких ужасных условиях живёт его семья уже 29 лет. В ответ губернатор предложил мужчине переселиться в более комфортное жильё. Герман Квик согласился, но попросил вместо одной большой квартиры предоставить две поменьше: двушку и однушку, ​чтобы разъехаться с мамой и сестрой. Анатолий Артамонов согласился.

— Покупайте им квартиру и переселяем, — ​поручил он городским чиновникам.

С тех пор прошло три месяца, но воз и ныне там.

— После того совещания к нам приходили из Управления ЖКХ, предлагали компенсацию. Её размер нас не устраивает. Этих денег хватит только на небольшую квартиру где-нибудь на окраи­не, — ​рассказывает Герман Квик. — ​Сотрудники управления предложили использовать компенсацию в качестве ипотечного взноса. В прошлую пятницу на собрание ходила сестра, она рассказала губернатору об этом. Он очень возмутился: «Кто вам это сказал? Глупости! Никого не слушайте! Выбирайте себе квартиры. Что выберете, то и купим!» В ближайшее время мы подберём пару адресов и отнесём их в Управление ЖКХ. Надеемся, что какие-­то подвижки после этого произойдут.

Вместе с семьёй Квик в подвешенном состоянии находятся ещё 22 жителя Театральной, которые тоже изъявили желание переехать в новое жильё.

— На одной из встреч, которая проходила ещё летом, я спросил у губернатора, как будет решаться вопрос с расселением. Он ответил: «Всех, кто хочет, переселят. Пишите заявление», — ​говорит один из жителей Театралки Алексей. — ​С его слов я понял, что этот вопрос решится максимально быстро. В тот же день обратился в Управление ЖКХ, написал заявление. Надеялся, что уже в сентябре въеду в новую квартиру. Через месяц из управления пришёл ответ: ждите, вам позвонят. Я позвонил сам, переспросил, что и как, сколько ждать. На что мне ответили: «Мы, честно говоря, и сами толком ничего не знаем. Пока составляем списки». Никакой конкретики нет до сих пор. Периодически звоню в управление, интересуюсь. Вроде как до Нового года обещают решить этот вопрос. Хотелось бы, а то, честно говоря, я уже устал жить в XIX веке.

Схематичное изображение двора: красный квадратик — ​синагога, серый и бежевый прямоугольники — ​«ИКЦшечка».