Мотоциклы с секретом, кованые туфли и кепки из металла

Автор: Татьяна СВЕТЛОВА. Фото автора.

На выставке в Доме мастеров можно увидеть необычные вещи.

Семён ПЕЖАР и Алексей ГОРЕВ кузнечным делом занимаются 13 лет. И из отходов своего производства создают оригинальные вещицы: туфли, сейфы,

подсвечники, колокольчики, миниатюрный велосипед, и даже, конфеты из железа. Все это можно увидеть до 21 ноября.

На особом месте у Семёна — ​изготовление точных копий мотоциклов. Увлечение редкое. В нашей стране таких мастеров можно по пальцам пересчитать. В коллекции Семёна Пежара уже 205 мотоциклов. Сейчас работает над 206-м.

С золотом и серебром

— Ездить на мотоцикле я не умею, у меня даже прав нет. Но есть хобби, которое я назвал «Художественное мотостроение», — ​объясняет Семён Пежар. — ​Первый мотоцикл я построил в 2006 году. Плотно начал заниматься этим с 2010 года. А с 2013-го мотоциклы из моей мастерской выходят почти каждый месяц. Правда, сейчас тяжело стало, потому что достиг той планки, какой хотел. Это процесс долгий. Помимо затрат своих сил, я трачу финансы, а это довольно кругленькая сумма.

Лучший мотоцикл, который на данный момент я сделал, это копия Brough Superior (Браф Супериор) 1928 года. Оригинал находится в Самаре в частном музее «Мотомир Вячеслава Шеянова». Закончил работать над своим образцом летом. И это самая сложная, очень детализированная работа. Потратил на неё 550 часов. Специально ездил в музей в Самару, сделал сотни фото, чтобы передать всё точно, разговаривал со специалистами, которые реставрировали эту модель.

Большинство моих моделей мотоциклов — ​с секретом. В Brough Superior (Браф Супериор), например, есть съемный кофр, а еще здесь использовалось золото и серебро.

В коллекции у меня есть авангардные модели. Некоторые я придумал, это плоды моей фантазии. А есть ​ копии эксклюзивных, авторских, мотоциклов из редких заводских серий. Общаясь с людьми, которые собирают настоящие мотоциклы, я делаю копии их работ. И это меня вдохновляет!

Некоторые свои модели посвящаю музыкантам, которых слушал в процессе работы. Например, один из мотоциклов назвал «Импульс». Есть такой американский музыкант, сочиняет микрожанровую электронную музыку. И по внешнему виду самого мотоцикла можно это понять, он не похож на классический.

Мангал в баке

— Нельзя сказать, что это кованые мотоциклы. Ковка — ​ лишь один из способов металлообработки, и её здесь не видно, потому что использовалась в качестве создания полуфабриката, который потом подвергался слесарной обработке.

По-английски это называется металлшейпинг. Всё делается без станков: ​только болгарка и ручной электроинструмент. Мотоцикл будет узнаваем в масштабе от 30 см, но хорошая детализация передается при масштабе от 50 см. Чем модель меньше, тем хуже детализация. Три мотоцикла делал в полный размер: 2, и даже 2,3 м. Они тяжёлые, и колёса у них крутятся. Первый — ​полностью в технике художественной ковки, его сразу же купили, толком не успел никому показать. Второй имел практическое применение: в баке сделал мангал. А третий создавал как благодарность любимой группе моей юности «Линкин парк» и её альбому «Метеора». И это нашло отражение в мотоцикле.

На полгода вперёд

— Если я загорелся каким-либо мотоциклом, то даже от основной работы отказываюсь, полностью ухожу в творческий процесс. Вот летом как увидел итальянский мотоцикл «Симон», ​мой, кстати, тезка, сразу отложил работу и прочие задумки. Вообще планы у меня расписаны на полгода вперед.

Сейчас в работе два мотоцикла. Один из них заказчик ждёт уже 4 месяца. На заказ я делаю только если все совпадет: и мне мотоцикл понравится, и сумма за него устроит. А еще один мотоцикл я делаю в свою коллекцию аж с февраля. Сложный мотоцикл, красивый. Я его увидел 10 лет назад и с мастером, который его сделал, общаюсь. Он в Беларусии живет. И слишком много сил, времени и денег на изготовление надо.

Ни капли краски

— На выставке есть не только мотоциклы, но и просто кованые работы. Кошки для эстетики, их можно поставить в горшок с цветком. Кепки ​просто сувенирные. Ажурная калитка, которую я назвал «Концепция 333», потому что здесь 333 кованых элемента. Это моя ​фантазия, захотелось такую сделать.

Есть и мой первый эксперимент — ​копия картины американского художника Тома Фрица, который создаёт полотна в мотостилистикие, показывает американскую мотожизнь. Я увидел его работы в журнале, и картина поразила меня какой-то теплотой. Загорелся воспроизвести ее, причём без краски, только металл. Использовал низкоуглеродистую сталь, латунь, медь и немного нержавейки.

Делал недели три. Все ​ручная металлобработка.

«Нормальных в нашей сфере нет»

Алексея Горева, ​напарника Семёна Пежара, ​в кузницу когда-то привела газета объявлений.

— Я закончил педуниверситет, инженерно-педагогический факультет, и моя профессия — учитель технологии. Купил газеты с объявлениями и прочитал, что требуется ученик кузнеца. Пришел, поработал первый день, мне понравилось, и решил остаться, — ​рассказывает Алексей. — ​До этого никогда ничего не делал кованого, даже молоток держать не умел.

Да и в моей семье никто не верил, что я смогу что-то делать руками. Родители вообще считали, что у меня руки «не из того места растут». Но теперь13 лет занимаюсь ковкой. Работы, которые можно увидеть сейчас на выставке, – больше хобби, ​сувениры из металла: розы, подковы, ​то, что можно подарить.

Наблюдаю, как делают в Европе, Америке. Однажды кузнец выковал для Пеле бутсу, а я создал ​туфлю. Здесь сложнее всего было ниточки -прошивку изобразить. В общем, сложного ничего нет, просто трудоемкие работы.

Когда ко мне приходят ученики, я у них спрашиваю: «Считаешь себя нормальным человеком?» Они, естественно, отвечают: «Да!» А я говорю: «Тогда что ты здесь делаешь?» В нашей сфере нормальных людей нет! Здесь надо быть творческим фанатом. Мало кто остается в этой профессии.

Вообще, кузнец — ​профессия вымирающая. Возможно, через 20 лет кузнецов вообще не будет. Новые люди не приходят, а старые, опытные ​уходят. Появляются станки холодной ковки, штамповка. Поэтому наши изделия можно сказать — ​эксклюзив.

Семён ПЕЖАР считает мотоцикл Brough Superior 1928 года самым лучшим из всех, которые он сделал.

Один из первых мотоциклов, сделанных Семёном.

В Brough Superior 1928 есть съемная деталь.

Мотоцикл «Импульс» (слева) мастер посвятил американскому музыканту.

Алексею ГОРЕВУ под силу и изящные туфельки сделать. Хотя мастер признаётся, что эта работа заняла у него много времени.

Кошки и металлические бейсболки для украшения интерьера.