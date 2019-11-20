Крутые повороты в жизни дворян Нарышкиных

Автор: Татьяна СВЕТЛОВА.

Эта богатая семья владела имениями и в Калужской губернии.

В конце ХVII – ​­начале ХIХ века 60 деревень Мосальского уезда принадлежали потомственному дворянину подполковнику Михаилу Петровичу Нарышкину. Это был богатейший помещик. По данным переписи 1802 года за ним числилось 8275 душ крепостных крестьян мужского пола в Московской, Нижегородской, Казанской и Калужской губерниях.

Семья Михаила Петровича и Варвары Алексеевны (урождённой княжны Волконской) была большая — 9 детей: сыновья Кирилл, Михаил (будущий декабрист), Александр и дочери Варвара, Наталья, София, Евдокия, Маргарита,

Мария. Очень интересны судьбы старшей дочери Маргариты и семьи младшего сына, ​Александра.

Развод, любовь и удары судьбы

Своего первенца — ​дочь Маргариту — ​­Нарышкины назвали в честь бабушки, ​ Маргариты Родионовны Волконской. Домашние за характер прозвали девочку Огоньком.

В 16 лет Маргарита вышла замуж за отставного прапорщика Павла Михайловича Ласунского. Мать Ласунского была близкой подругой матери Маргариты, и они сговорились поженить детей, считая, что для обоих это блестящая партия.

Но брак продлился недолго. Ласунский оказался кутилой и игроком. Он заявил жене, что не собирается бросать своих многочисленных любовниц. И посоветовал ей тоже завести пассию, выбрав кого-нибудь из его друзей. Маргарита пришла в ужас, но родителям не жаловалась.

В доме Ласунского часто бывал полковник Александр Тучков, красивый, образованный молодой человек. Между ним и Маргаритой возникла взаимная симпатия. Но Маргарита была замужем, и никакие отношения на стороне были для неё невозможны. Однако вскоре о похождениях Ласунского узнали родители Маргариты. Был скандал и развод, который длился четыре года. После этого Маргарита получила позволение вернуться в родительский дом.

Узнав о разводе, Тучков пришёл просить руки своей возлюб­ленной. Нарышкины после первой неудачной истории дочери боялись снова отдавать её замуж и отказали. Согласие на брак он получил только через четыре года. Говорят, во время венчания произошло странное событие — под ноги новобрачной бросился нищий: «Мать Мария! Возьми посох!» Маргарита машинально взяла его. Это оказалось пророчеством: через несколько лет она станет игуменьей монастыря с именем Мария.

Маргарита и Александр жили счастливо. Были вместе всюду, даже в военных походах. Но в 1812 году Александра Тучкова убили под Бородино. Их сыну Николаю было всего полгода. По преданию, Маргарита предчувствовала гибель мужа — ей приснился вещий сон, но сделать ничего не могла.

Услышав страшную весть, едва не сошла с ума. Поехала на поле битвы искать его тело. ­Несколько месяцев жила там и вместе со старцем Можайского монастыря искала супруга среди гор человеческих тел. Но безрезультатно. Тогда Маргарита продала свои бриллианты и на месте гибели мужа построила Спасскую церковь.

С тех пор она жила только ради сына. Но через несколько лет случается новая беда: брата-декабриста Михаила отправляют в Сибирь, в тот же год умирает отец. А вскоре от скарлатины скончался сын Маргариты, 15-летний Николай.

Она везёт его на Бородинское поле и хоронит в склепе построенной церкви. А ещё через год умирает мать Маргариты. Судьба подкидывала ей удар за ударом. Чтобы как-то забыться, Маргарита создаёт монашескую общину из таких же несчастных, поселившихся у Бородинского поля. И становится игуменьей Спасо-Бородинского монастыря под именем Мария.

Скончалась Маргарита (Мария) в возрасте 72 лет, похоронена рядом с сыном в Спасской церкви.

Назвал своим именем

Александр Нарышкин — самый младший в семье Михаила и Варвары Нарышкиных. В 20-летнем возрасте он по состоянию здоровья выходит в отставку и в Спас-Деменском уезде Калужской губернии начинает строить усадьбу.

Возводит трёхэтажный деревянный дом на высоком фундаменте, с подвалом и балконом, хозяйственные постройки, конюшню, разбивает парк, устраивает небольшое озеро с мельницей и мостиком, ведущим на островок, где установлена беседка, сажает яблоневый сад.

Дом был огромным, вход украшали мраморные колонны. На второй этаж, где находился кабинет Александра Нарышкина, спальни и детские комнаты, вела широкая лестница со ступеньками из тёмного дуба и перилами из белой карельской березы. Стены освещались бра. Было много ценных вещей: картины известных художников, дорогая мебель, редкие книги. Третий этаж представлял собой застеклённую в виде купола комнату, из окон которой открывалась панорама всей усадьбы.

Кухни в доме не было, её устроили в соседнем каменном одноэтажном здании, чтобы до хозяев не доходили запахи готовящейся пищи.

Два брака

Усадьбу Нарышкин называет в честь себя и своей первой жены: Александровское (хутор Новоалександровский). Его женой была Александра Беклемишева. Но вскоре 22-летняя супруга умирает при родах, оставив мужу дочь, которую он назвал Варварой — ​в честь своей матери.

Через четыре года Александр Нарышкин вновь женится: Анастасия Яковлевна Казаринова на девятнадцать лет моложе его. У них родилось четверо сыновей: Николай, Яков, Михаил, Кирилл — и дочь Наталья.

В 45 лет Нарышкин умирает, имение переходит его 26-летней вдове и малолетним сыновьям, старшему из которых, Николаю, только исполнилось 7 лет. Поле смерти мужа Анастасия Яковлевна построила храм в честь Благоверного

Великого князя Александра Невского.

Ссылал крестьян в Кукарековку

Позже Александровка была поделена поровну между четырьмя сыновьями, но старший сын Анастасии и Александра Нарышкиных Николай умер в 37-летнем возрасте, другой сын, ​Яков, ​жил в Москве. И имение фактически перешло младшему сыну — гвардии штабс-ротмистру Михаилу Александровичу, ставшему самым крупным землевладельцем Калужской губернии.

В начале 1880-х годов Михаил Александрович вышел в отставку и поселился в родовом гнезде, торговал лесом и получал от этого приличные доходы. Вместе с ним жил и ещё один брат — ​Кирилл Александрович, служивший в Мосальском уезде мировым судьёй.

Характер у Михаила Нарышкина был крутой. В имении он всё контролировал лично. Провинившихся крестьян высылал в устроенную им деревню Кукарековку, чтобы там кукарекали, раз вести себя не умеют. Любил лошадей, устроил большую конюшню, плац для выездки и кузницу. Одним из первых стал прививать скот от сибирской язвы.

Вечерами он обходил имение, а потом сидел в парке на фигурном валуне, который в народе называли «кресло Нарышкина». Камень этот в наши дни кто-то утащил.

В 1917 году имение национализировали. В одной из комнат разместили волисполком, столовую оборудовали для спектаклей, в гостиной устроили музей дворянского быта, в кабинете —библиотеку. Некоторые ценные предметы из усадьбы таинственно исчезли. Сельскохозяйственный инвентарь растащили, коров и лошадей раздали беднякам. У Михаила Нарышкина были дочери Маргарита и Александра. Их судьба неизвестна.

Маргарита НАРЫШКИНА.

Калужский помещик, последний владелец Александровского, Михаил Александрович НАРЫШКИН.