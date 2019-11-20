Конный балет

Автор: Елена ФРАНЦУЗОВА. Фото из личного архива Полины ЖУКОВОЙ.

Калужская наездница — о спортивных приметах, любви к животным и планах на будущее.

— Садишься верхом и чувствуешь себя абсолютно свободной, все проблемы уходят на второй план, — ​рассказывает калужская спортсменка Полина ЖУКОВА. — ​Посмотришь в глаза лошади, в них столько любви и искренности, будто попадаешь в другой мир, где тебе так хорошо и спокойно. Если у меня проблемы, стоит поговорить с конём, как на душе становится легче.

Полине всего 17 лет. В конный спорт она пришла 10 лет назад: ​6 лет занималась конкуром, 4 года — ​выездкой. Девушка неоднократно побеждала в юношеских заездах в Калужской спортивной школе по конному спорту.

На всероссийских соревнованиях в двух заездах заняла второе место. В 2018 году выиграла юношескую езду на Кубке губернатора Калужской области, также заняла второе место в личном выступлении и получила первый юношеский разряд по выездке на Первенстве ЦФО.

Любовь с младых ногтей

Полина рассказывает, что, сколько себя помнит, столько её и тянуло к лошадям. Это не осталось без внимания близких.

— Дедушка и папа, узнав про конный спорт в Анненках, сразу же меня туда привели. Изначально была цель: научиться самостоятельно ездить верхом.

Постепенно Полина стала заниматься конным спортом. Не всё и не всегда у неё получалось.

— Порой возникало желание всё бросить, думала, что это не моё. К счастью, находились люди, которые меня вдохновляли и поддерживали.

А вот страха пред лошадьми у девушки никогда не было.

— Мыслей, что лошадь тебя укусит или сбросит, не возникало. Конечно, конный спорт является травмоопасным. Когда я занималась конкуром — ​ прыжками на лошади через препятствия — опасалась падения. Но с опытом этот страх пропадает.

Новое не надевать

— К соревнованиям мы готовимся очень серьёзно: работаем над посадкой, элементами, управлением. Самые напряжённые — ​две недели до старта. В этот период выкладываемся с лошадью и тренером на все 100%.

Очень важно настроиться на состязания. Накануне я прокручиваю в голове, как всё делала на тренировках, анализирую свои ошибки. У нас хорошая команда, мы друг друга всегда поддерживаем и подбадриваем.

У спортсменов существует множество примет, например, нельзя выступать на соревнованиях в новых вещах, надо сначала откатать их на тренировках.

Дуэт

— Каждый всадник знает, что в его жизни обязательно появится «звёздная» лошадь, с которой они покажут всё, на что только способны. Дуэт лошадь-всадник ­складывается годами. Ведь сначала надо завоевать доверие животного, заслужить его любовь. Чем больше времени проводишь со своим партнёром, тем крепче ваш дуэт.

Однако не каждая лошадь может участвовать в состязаниях. Спортивные лошади должны быть добродушными, податливыми и ориентированными на человека.

У меня не было личной лошади. Но зато был конь, которого надолго за мной закрепили в спортшколе. Его зовут Марциал. Сейчас ему уже 11 лет, три года мы провели вместе. 2018 год стал в нашей с ним карьере самым удачным, мы завоевали множество призов.

Я выполнила первый разряд по выездке, её ещё называют конным балетом — ​лошадь и всадник сливаются воедино. Всё должно быть настолько чётко, что у судей создаётся иллюзия, будто лошадь сама по себе выполняет все движения.

Как отмечали тренеры, благодаря любви и своему упорству Полине удалось добиться того, что Марциал на состязаниях в ЦФО превзошёл коней более высокого уровня.

— Когда тренировка проходит «на ура», то я чувствую гордость за своего партнёра. Честно говоря, я редко была удовлетворена своей ездой на состязаниях, но конем довольна всегда.

Лошадиная «пенсия»

— Все лошади, как и люди, разные. У всех свой характер и привычки. Но при этом любая лошадка любит вкусняшки. С их помощью мы животных поощряем.

У каждой лошади своя судьба. Некоторых жеребцов по завершении спортивной карьеры везут на завод как жеребцов-производителей, кого-то отправляют на достойный отдых в какую-нибудь конюшню, где тихо и большие поля, где они гуляют целыми днями и больше ничего не делают. Некоторые остаются в спортивных школах для детишек, как профессора или академики, и готовят молодых спортсменов к дальнейшим достижениям.

Сейчас Полина учится в 11-м классе, из-за подготовки к выпускным экзаменам она была вынуждена на время уйти из спорта.

— Собираюсь учиться на экономиста. При этом в качестве второй профессии мечтаю стать тренером или берейтором — ​человеком, который готовит лошадей к соревнованиям. Скучаю по занятиям в спортшколе, но как только поступлю, обязательно к ним вернусь.

Полина на Марциале. Спортсмены говорят, что у наездника и лошади сердца бьются в унисон.

Полина рассказывает, что добиться результатов от коня можно только терпением, любовью и … сахарком.

Марциал с наградой за 2-е место на Первенстве ЦФО. 2018 год.