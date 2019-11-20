Модный конкурс превратили в конкурс детского рисунка

Автор: Оксана ИВАНОВА. Фото пресс-­службы городской управы г. Калуги.

Причём многие участники не знали, что их работы выставят на публичное голосование.

«Обнять и плакать»

Едва утихли страсти вокруг авангардного Гагарина, как подоспел повод для новой дискуссии. Предыстория такова: минувшим летом горуправа объявила конкурс на разработку капсульной коллекции одежды и аксессуаров с логотипом, посвящённым 650-летию Калуги (капсульная коллекция — ​особым образом подобранные вещи, которые по цвету и стилю сочетаются друг с другом. — ​Прим. авт.).

По словам заместителя начальника Управления экономики и имущественных отношений г. Калуги Виталия ЕРЕМЕЕВА, городская управа заключила соглашение с потенциальным производителем одежды, а после доработки проекта-победителя профессио­нальными дизайнерами и технологами он будет отправлен в производство.

— Коллекция поступит в продажу в конце 2020 года, — ​говорит Виталий Еремеев. — ​Цены будут рыночные, не очень высокие.

Всего на конкурс поступило 29 заявок: 23 — ​на создание коллекции одежды, 6 — коллекции аксессуаров. 13 ноября горуправа запустила на платформе «Активный калужанин» опрос, предложив его участникам выбрать наиболее удачный конкурсный проект.

Признаться, многие эскизы привели нас с коллегами в замешательство. И, судя по обсуждениям, которые развернулись в социальных сетях, не только нас.

«Обнять и плакать», «Без слёз не взглянешь», «Журнал BURDA MODEN за 1986 год», «Конкурс детского рисунка» — ​примерно так отреагировали многие калужане, увидев конкурсные работы. Позже выяснилось, что некоторые из них недалеки от истины.

Родина сказала: «Надо!»

— Основная идея конкурса — ​выявить и поддержать молодые таланты, — ​ответил на критику Виталий ЕРЕМЕЕВ. — ​Других работ, как и других жителей, у нас нет.

К слову, изначально городские власти не позиционировали цель конкурса: «поддержать молодые таланты». Возможно, такое звучание ему решили придать, когда стало понятно, что профессио­нальные художники и дизайнеры участвовать в нём не планируют. Не исключено, что заявок в принципе оказалось немного, что поставило конкурс под угрозу срыва.

Массовость, видимо, решили обеспечить за счёт учащихся художественных школ Калуги. Большое количество работ делали именно они. Причём в авральном режиме. О том, что их работы выставят на публичное обсуждение и голосование, ребята не знали.

— Сказали: надо! Срочно! Ещё вчера! Что смогли, то и сделали. Сроки были сжатые, — ​написала в социальных сетях преподаватель одной из детских художественных школ. — ​Желающих нашлось мало. У детей в «художке» очень серьёзная академическая программа. При этом школа и репетиторы. Они рисовали это чуть ли не ночами. Сделали, как поняли — мы не преподаём дизайн одежды. Делали это как творческие эскизы — ​не больше. Мы даже не знали, что что-­то шить будут. И ещё вопрос: а если бы мы не откликнулись, тогда что?

— Это преступно — ​играть с детьми во взрослые игры с публичным резонансом, — ​считает художник-­педагог Марина ВИШНЕВСКАЯ. — ​Есть такое понятие, как возрастная психология. Задачи детям ставятся только творческие, детские. Конкурс под пошив — ​это конкурс для студентов-­дизайнеров одежды. Детский конкурс надо объявлять как конкурс идей, да и то — ​для подростков.

Недоконкурсы

Самое печальное во всей этой истории то, что она не является случайностью. За последние пару лет горуправа не провела ни одного конкурса, к которому не возникло бы вопросов. Из самого свежего и резонансного — ​конкурс на лучшее оформление стены дома на улице Гагарина. В жюри не оказалось ни одного художника или дизайнера, а его проведение было простой формальностью.

Перед этим был конкурс на лучший эскиз памятника к 650-летию Калуги, в котором участвовали одни студенты. Результат оказался соответствующий.

Впрочем, организаторы конкурса на разработку юбилейной коллекции одежды советуют не торопиться с выводами.

— Победитель или победители смогут доработать свои проекты с помощью профессиональных технологов и дизайнеров, — ​говорит Виталий Еремеев. — ​Поэтому я уверен, что финальная версия получится хорошей.

В общем, поживём — ​увидим, но тенденция сама по себе настораживает.

Комментарий в тему



Ольга ЧИСТОВА, стилист:

— Во-­первых, хочу отметить, что предоставить калужанам возможность быть причастными к созданию такой коллекции — ​это прекрасно! Таким образом, мы можем позволить раскрыться талантам горожан, которые в силу убеждений о стабильности находятся не на своём месте. Так, на месте бухгалтера может работать великий художник, талант которого не был раскрыт только потому, что когда-­то родители сказали ему, что в их семье Суриковых не было.

Достойных работ на конкурс представлено много. На мой взгляд, будущее за жизнеспособными, удобными, максимально комбинаторными и вписываемыми в повседневную жизнь вариантами. Капсула не должна быть на 100% про спорт, чтобы не ограничивать возможности её комбинирования. Для себя выделила три работы, которые, как мне кажется, выглядят очень жизнеспособными.

Вариант 1. В нём есть как варианты комбинирования внутри капсулы, так и возможность вписать любой из этих предметов в основной гардероб. Есть динамика, которая отражает тенденции современности и тенденции будущего.

Вариант 2. Роскошный! Это для ценителей. Здесь и этнический уют, и отражение модных тенденций. Это такой уже fashion, но очень правильный — ​балансирующий на грани обыденной жизни и праздником.

Вариант 3. Тоже очень достойно! Стильно, современно, несколько гротескно, но так цепляет. Здесь есть идея, связанная с космонавтикой: спорт, индастриал и очень клас­сная комбинаторика в одном образе с этникой. Такие наряды точно не останутся без внимания. Пожалуй, это мой фаворит в предложенных вариантах.

Вариант № 1.

Вариант № 2.

Вариант № 3.