Модный конкурс превратили в конкурс детского рисунка№47 от 20 ноября 2019 Рубрика: Юбилей
Причём многие участники не знали, что их работы выставят на публичное голосование.
«Обнять и плакать»
Едва утихли страсти вокруг авангардного Гагарина, как подоспел повод для новой дискуссии. Предыстория такова: минувшим летом горуправа объявила конкурс на разработку капсульной коллекции одежды и аксессуаров с логотипом, посвящённым 650-летию Калуги (капсульная коллекция — особым образом подобранные вещи, которые по цвету и стилю сочетаются друг с другом. — Прим. авт.).
По словам заместителя начальника Управления экономики и имущественных отношений г. Калуги Виталия ЕРЕМЕЕВА, городская управа заключила соглашение с потенциальным производителем одежды, а после доработки проекта-победителя профессиональными дизайнерами и технологами он будет отправлен в производство.
— Коллекция поступит в продажу в конце 2020 года, — говорит Виталий Еремеев. — Цены будут рыночные, не очень высокие.
Всего на конкурс поступило 29 заявок: 23 — на создание коллекции одежды, 6 — коллекции аксессуаров. 13 ноября горуправа запустила на платформе «Активный калужанин» опрос, предложив его участникам выбрать наиболее удачный конкурсный проект.
Признаться, многие эскизы привели нас с коллегами в замешательство. И, судя по обсуждениям, которые развернулись в социальных сетях, не только нас.
«Обнять и плакать», «Без слёз не взглянешь», «Журнал BURDA MODEN за 1986 год», «Конкурс детского рисунка» — примерно так отреагировали многие калужане, увидев конкурсные работы. Позже выяснилось, что некоторые из них недалеки от истины.
Родина сказала: «Надо!»
— Основная идея конкурса — выявить и поддержать молодые таланты, — ответил на критику Виталий ЕРЕМЕЕВ. — Других работ, как и других жителей, у нас нет.
К слову, изначально городские власти не позиционировали цель конкурса: «поддержать молодые таланты». Возможно, такое звучание ему решили придать, когда стало понятно, что профессиональные художники и дизайнеры участвовать в нём не планируют. Не исключено, что заявок в принципе оказалось немного, что поставило конкурс под угрозу срыва.
Массовость, видимо, решили обеспечить за счёт учащихся художественных школ Калуги. Большое количество работ делали именно они. Причём в авральном режиме. О том, что их работы выставят на публичное обсуждение и голосование, ребята не знали.
— Сказали: надо! Срочно! Ещё вчера! Что смогли, то и сделали. Сроки были сжатые, — написала в социальных сетях преподаватель одной из детских художественных школ. — Желающих нашлось мало. У детей в «художке» очень серьёзная академическая программа. При этом школа и репетиторы. Они рисовали это чуть ли не ночами. Сделали, как поняли — мы не преподаём дизайн одежды. Делали это как творческие эскизы — не больше. Мы даже не знали, что что-то шить будут. И ещё вопрос: а если бы мы не откликнулись, тогда что?
— Это преступно — играть с детьми во взрослые игры с публичным резонансом, — считает художник-педагог Марина ВИШНЕВСКАЯ. — Есть такое понятие, как возрастная психология. Задачи детям ставятся только творческие, детские. Конкурс под пошив — это конкурс для студентов-дизайнеров одежды. Детский конкурс надо объявлять как конкурс идей, да и то — для подростков.
Недоконкурсы
Самое печальное во всей этой истории то, что она не является случайностью. За последние пару лет горуправа не провела ни одного конкурса, к которому не возникло бы вопросов. Из самого свежего и резонансного — конкурс на лучшее оформление стены дома на улице Гагарина. В жюри не оказалось ни одного художника или дизайнера, а его проведение было простой формальностью.
Перед этим был конкурс на лучший эскиз памятника к 650-летию Калуги, в котором участвовали одни студенты. Результат оказался соответствующий.
Впрочем, организаторы конкурса на разработку юбилейной коллекции одежды советуют не торопиться с выводами.
— Победитель или победители смогут доработать свои проекты с помощью профессиональных технологов и дизайнеров, — говорит Виталий Еремеев. — Поэтому я уверен, что финальная версия получится хорошей.
В общем, поживём — увидим, но тенденция сама по себе настораживает.
Комментарий в тему
Ольга ЧИСТОВА, стилист:
— Во-первых, хочу отметить, что предоставить калужанам возможность быть причастными к созданию такой коллекции — это прекрасно! Таким образом, мы можем позволить раскрыться талантам горожан, которые в силу убеждений о стабильности находятся не на своём месте. Так, на месте бухгалтера может работать великий художник, талант которого не был раскрыт только потому, что когда-то родители сказали ему, что в их семье Суриковых не было.
Достойных работ на конкурс представлено много. На мой взгляд, будущее за жизнеспособными, удобными, максимально комбинаторными и вписываемыми в повседневную жизнь вариантами. Капсула не должна быть на 100% про спорт, чтобы не ограничивать возможности её комбинирования. Для себя выделила три работы, которые, как мне кажется, выглядят очень жизнеспособными.
Вариант 1. В нём есть как варианты комбинирования внутри капсулы, так и возможность вписать любой из этих предметов в основной гардероб. Есть динамика, которая отражает тенденции современности и тенденции будущего.
Вариант 2. Роскошный! Это для ценителей. Здесь и этнический уют, и отражение модных тенденций. Это такой уже fashion, но очень правильный — балансирующий на грани обыденной жизни и праздником.
Вариант 3. Тоже очень достойно! Стильно, современно, несколько гротескно, но так цепляет. Здесь есть идея, связанная с космонавтикой: спорт, индастриал и очень классная комбинаторика в одном образе с этникой. Такие наряды точно не останутся без внимания. Пожалуй, это мой фаворит в предложенных вариантах.
Вариант № 1.
Вариант № 2.
Вариант № 3.
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