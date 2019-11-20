Триумф комиксов, самый странный фильм года и возвращение ужастиков

Автор: Татьяна СВЕТЛОВА. Фото автора.

В Калуге побывал известный кинокритик Антон ДОЛИН. Он рассказал о фильмах, которые произвели на него впечатление.

— Интересный факт: это год, когда самым главным стал фильм по комиксам. «Мстители: Финал» — окончательная и безоговорочная победа. Это ещё и год, когда мейнстримный фильм «Джокер» попал в конкурс Венецианского кинофестиваля. И, выиграв, стал первой лентой, собравшей такое количество денег. И совершенно точно — самым кассовым и массовым с рейтингом 18+ в прокате. Ни одни фильм, запрещённый для детей, не собирал столько!

Тысячи часов

— Самый необычный фильм года, по моему мнению, «Дау». Это не совсем кино. Первоначально он задумывался как биография знаменитого физика Ландау. Но проект растянулся на целых 3 года. Профессиональных актеров в нём практически нет. Режиссёр Илья Хржановский построил в Харькове декорации вымышленного института. Участники проекта всё это время жили прямо в «институте», одевались, вплоть до белья, в одежду 1930/40- х годов. Сценария как

такового не было. И их непрерывно (в прямом смысле слова) снимали операторы, даже самые интимные моменты, включая сцены секса. Некоторые участники, кстати, после проекта поженились.

Потом декорации разрушили. И почти на 10 лет Илья Хржановский и его команда удалились в монтажную. Смонтировали порядка 15 фильмов длительностью от часа до 6 часов. Для показа режиссёр устроил специальное пространство в Париже. Два театра были закрыты, в них оборудовали просмотровые залы.

Зрители покупали не билет, а визу на 3 или 24 часа либо без временного ограничения, позволяющую приходить когда угодно. Можно было практически поселиться там, пить, есть и смотреть фильмы. Ещё оборудовали специальные кабины, где люди рассказывали о себе, отвечая на очень откровенные вопросы анкеты, и всё записывалось на видео. Можно поделиться со всеми, кто занял эти кабины, своей анкетой и получить доступ ко всем остальным или же стереть запись и не получить доступа.

Я смотрел 23 часа из всего фильма. В нём стёрты рамки документального и игрового кино. Ландау как персонаж исчез. Остался учёный Дау — его роль сыграл дирижёр, грек по национальности, Теодор Курентзис. Это и эксперимент, и совершенно небывалое по откровенности кино: ​исследование тоталитарных механизмов и инструментов власти, противостояние человека — благодаря науке и искусству — этой власти и его капитуляция перед нею.

Очень сильное, трансгрессивное, авангардное действо. Говорят, в следующем году его фрагменты будут показывать в России. Как это сделают, ​непонятно, потому что всё в основном состоит из сплошного непрекращающегося мата и нецензурированного, порнографически снятого секса между участниками проекта.

Это, наверное, самый необычный фильм за многие годы. И, безусловно, это ​символ чисто русской способности не вписываться ни в какие рамки, существовать вне тенденций и давать продукт, которому нет аналогов.

Между комедией и драмой

— Победитель Берлинского фестиваля 2019 года «Синонимы» — ​фильм об одиноком человеке в чужом пространстве, который пытается «стереть» себя и «нарисовать» заново. Кстати, тем же занимается и герой «Джокера». «Синонимы» начинаются с того, что главный герой, ​израильтянин, появляется в Париже со странным планом: забыть свой язык, идентичность и стать настоящим французом. Он ходит со словарём французского и зубрит синонимы.

В снятой им квартире нет отопления, холодно. Он раздевается догола, залезает в ванну и начинает поливать себя горячей водой. А когда вылезает, видит, что его вещи украли. Он абсолютно голый. Один, без ничего, в неотапливаемой квартире посреди чужого города.

Так визуализировалась метафора обнажённости, беззащитности человека, отказавшегося от своей идентичности. И весь фильм — ​попытка найти новую идентичность. Чем всё закончилось, узнаете, посмотрев. Картина балансирует между комедией «а-ля альмадовар» и настоящей драмой.

И поднимает разные темы: что такое национальная культурная принадлежность, до какой степени мы ей принадлежим, кем станем, если разденемся и окажемся в чужом культурном пространстве. Это будем ещё мы или каждый из нас превратится в другого человека?

У каждого есть двой­ник

— Одна из тенденций этого года — ​абсолютное обновление жанра хоррор. И самый креативный фильм ужасов — ​«Мы» Джордана Пила. Хоррор всегда был больше, чем способ просто напугать, это кинометафора: «Кошмар на улице вязов», «Сияние», «Изгоняющий дьявола», «Психоз» Хичкока.

Про «Челюсти» исследователи говорили, что это метафора вьетнамской вой­ны, просто такая свободная. «Мы» основаны на очень старом страхе времён романтизма, отсылка к роману Гофмана «Эликсиры сатаны», страхе двой­ника. Он был распространён и в русской литературе — благодаря в первую очередь Достоевскому. «Мы» — ​история о том, как семья встречает своих двой­ников.

Оказывается, у каждого человека есть свой, живущий под землёй двой­ник. Там сложное объяснение почему, на самом деле это неважно. Это история про ожившую тень, которая занимает твоё место. Такой кошмар теневой стороны есть у каждого из нас.

Этот год в принципе очень знаковый для жанра хоррор. Его выбрали ещё два талантливых режиссёра. Ари Астер снял «Солнцестояние» — поразительно интересный, редкий случай, когда действие в фильме ужасов разворачивается при дневном свете и рассказывает, как человек отдаёт себя некоему этническому ритуалу. Это ещё и феминистическая сказка о мщении женщины мужчине. Картина «Маяк» Роберта Эггерса — ​дуэль Роберта Паттисона и Уильяма

Дефо. Все мужские фобии, страхи и сексуальные одержимости встречаются в ограниченном пространстве маяка. Фильм чёрно-­белый и невероятно эффектный.

С чем связано возрождение фильмов ужасов, я не знаю. Возможно, мир стал страшнее.

Претендент на «Оскар»

— Победитель Каннского кинофестиваля, который называют важнейшим фильмом года, — ​картина корейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты». Начинается, как комедия, а заканчивается, как мелодрама с заходом в экшен и чуть ли не в хоррор.

История бедной семьи, которая внедряется в богатую, чтобы паразитировать на её ресурсах. Как заметила одна моя коллега, после просмотра зритель должен понимать, что паразит здесь он сам. Это удивительно парадоксальная картина и первый корейский фильм, который стал хитом проката не только в своей стране, но и получил «Золотую пальмовую ветвь» и с высокой вероятностью получит «Оскар». Очень советую посмотреть не дублированный, а с субтитрами.

Все три фильма: «Паразиты», «Мы» и «Джокер» — ​о людях, лишённых всего, и о людях, у которых всё есть. Предельный разрыв между ними приводит к срыву, трагедии и даже к преступлению.

Право на выбор

— «Атлантика» — ​один из самых красивых фильмов года. На Каннском фестивале он получил Гран-при. Сняла молодая актриса из Синегала Мати Диоп. Африканский дебют, получивший столь высокий приз, — это ​сенсация. Фильм, бунтующий против религиозных, патриархальных устоев. История о девушке, которая сосватана за богатого, но не хочет выходить за него замуж. Ей нравится простой рабочий парень, который участвует в строительстве небоскрёба.

Ему не выплатили зарплату, и он решил уплыть подальше. У этого фильма — мистическое, языческое, очень странное очарование, он похож на классическую романтическую балладу о мёртвом женихе: «Ленора», «Светлана».

И, конечно, это история поиска женщины: себя, своего права на выбор.

У нас есть и своя «Атлантика» — ​фильм «Верность» Нигины Сайфуллаевой. Картина о женщине, решившей изменить своему мужу, потому что подозревает его в неверности. Название «Верность» трансформировалось из слова «ревность». Фильм уже собрал в российском прокате около 100 млн. руб­лей — ​огромная сумма для маленькой картины без участия звёзд и к тому же 18+. Надо учитывать, что активно посещающие кинозалы подростки на этот фильм пойти не могут. «Верность» — ​это эмансипация, но не политическая, а от навязанной обществом роли, каким тебя видят остальные, и поиск себя.

Вошёл в историю

— «Джокер» — ​фильм феноменальный и в том, что режиссёр комедий снял такую картину, и в том, что его согласились взять в основную программу Каннского кинофестиваля, и в том, что он собрал невероятную для дискомфортной картины 18+ кассовую аудиторию по всему миру. Он достоин того, чтобы вой­ти в историю. Этот год запомнится именно «Джокером», независимо от того, получит он «Оскар» или нет.

Фильм о том, что человечество дошло до ручки и готово одобрить человека, который сходит с ума и совершает страшные преступления, вплоть до убийства матери. Увы, это так.

Итоги

В 2019 году вырисовывается не очень позитивная картина мира и кинематографа. Это и то, что люди далеки друг от друга, и затаённые страхи фильма «Мы», и растущий разрыв между теми, у кого есть блага и власть, и теми, у кого их нет: ​«Паразиты», «Джокер».

Что же ждёт нас в следующем году? Одним из больших событий 2020-го станут «Маленькие женщины» Греты Гервиг — ​экранизация романа о судьбах 3 сестёр. Нас ждут история «Чёрной вдовы» и новый виток марвеловских фильмов, «Звёздные вой­ны», возвращение Гая Ричи с фильмом «Джентльмены» и новая история о Бонде «Не время умирать». Реабилитация мира суперменов продолжится! И, наверное, самым интригующим станет научно-­фантастический фильм, которого я очень жду, — «Дюна».

После встречи кинокритик никому не отказывал в автографах и фото.

«Джокер».

«Паразиты».

«Мы».

«Дау».

«Верность».