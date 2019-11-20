Триумф комиксов, самый странный фильм года и возвращение ужастиков№47 от 20 ноября 2019 Рубрика: Культура
В Калуге побывал известный кинокритик Антон ДОЛИН. Он рассказал о фильмах, которые произвели на него впечатление.
— Интересный факт: это год, когда самым главным стал фильм по комиксам. «Мстители: Финал» — окончательная и безоговорочная победа. Это ещё и год, когда мейнстримный фильм «Джокер» попал в конкурс Венецианского кинофестиваля. И, выиграв, стал первой лентой, собравшей такое количество денег. И совершенно точно — самым кассовым и массовым с рейтингом 18+ в прокате. Ни одни фильм, запрещённый для детей, не собирал столько!
Тысячи часов
— Самый необычный фильм года, по моему мнению, «Дау». Это не совсем кино. Первоначально он задумывался как биография знаменитого физика Ландау. Но проект растянулся на целых 3 года. Профессиональных актеров в нём практически нет. Режиссёр Илья Хржановский построил в Харькове декорации вымышленного института. Участники проекта всё это время жили прямо в «институте», одевались, вплоть до белья, в одежду 1930/40- х годов. Сценария как
такового не было. И их непрерывно (в прямом смысле слова) снимали операторы, даже самые интимные моменты, включая сцены секса. Некоторые участники, кстати, после проекта поженились.
Потом декорации разрушили. И почти на 10 лет Илья Хржановский и его команда удалились в монтажную. Смонтировали порядка 15 фильмов длительностью от часа до 6 часов. Для показа режиссёр устроил специальное пространство в Париже. Два театра были закрыты, в них оборудовали просмотровые залы.
Зрители покупали не билет, а визу на 3 или 24 часа либо без временного ограничения, позволяющую приходить когда угодно. Можно было практически поселиться там, пить, есть и смотреть фильмы. Ещё оборудовали специальные кабины, где люди рассказывали о себе, отвечая на очень откровенные вопросы анкеты, и всё записывалось на видео. Можно поделиться со всеми, кто занял эти кабины, своей анкетой и получить доступ ко всем остальным или же стереть запись и не получить доступа.
Я смотрел 23 часа из всего фильма. В нём стёрты рамки документального и игрового кино. Ландау как персонаж исчез. Остался учёный Дау — его роль сыграл дирижёр, грек по национальности, Теодор Курентзис. Это и эксперимент, и совершенно небывалое по откровенности кино: исследование тоталитарных механизмов и инструментов власти, противостояние человека — благодаря науке и искусству — этой власти и его капитуляция перед нею.
Очень сильное, трансгрессивное, авангардное действо. Говорят, в следующем году его фрагменты будут показывать в России. Как это сделают, непонятно, потому что всё в основном состоит из сплошного непрекращающегося мата и нецензурированного, порнографически снятого секса между участниками проекта.
Это, наверное, самый необычный фильм за многие годы. И, безусловно, это символ чисто русской способности не вписываться ни в какие рамки, существовать вне тенденций и давать продукт, которому нет аналогов.
Между комедией и драмой
— Победитель Берлинского фестиваля 2019 года «Синонимы» — фильм об одиноком человеке в чужом пространстве, который пытается «стереть» себя и «нарисовать» заново. Кстати, тем же занимается и герой «Джокера». «Синонимы» начинаются с того, что главный герой, израильтянин, появляется в Париже со странным планом: забыть свой язык, идентичность и стать настоящим французом. Он ходит со словарём французского и зубрит синонимы.
В снятой им квартире нет отопления, холодно. Он раздевается догола, залезает в ванну и начинает поливать себя горячей водой. А когда вылезает, видит, что его вещи украли. Он абсолютно голый. Один, без ничего, в неотапливаемой квартире посреди чужого города.
Так визуализировалась метафора обнажённости, беззащитности человека, отказавшегося от своей идентичности. И весь фильм — попытка найти новую идентичность. Чем всё закончилось, узнаете, посмотрев. Картина балансирует между комедией «а-ля альмадовар» и настоящей драмой.
И поднимает разные темы: что такое национальная культурная принадлежность, до какой степени мы ей принадлежим, кем станем, если разденемся и окажемся в чужом культурном пространстве. Это будем ещё мы или каждый из нас превратится в другого человека?
У каждого есть двойник
— Одна из тенденций этого года — абсолютное обновление жанра хоррор. И самый креативный фильм ужасов — «Мы» Джордана Пила. Хоррор всегда был больше, чем способ просто напугать, это кинометафора: «Кошмар на улице вязов», «Сияние», «Изгоняющий дьявола», «Психоз» Хичкока.
Про «Челюсти» исследователи говорили, что это метафора вьетнамской войны, просто такая свободная. «Мы» основаны на очень старом страхе времён романтизма, отсылка к роману Гофмана «Эликсиры сатаны», страхе двойника. Он был распространён и в русской литературе — благодаря в первую очередь Достоевскому. «Мы» — история о том, как семья встречает своих двойников.
Оказывается, у каждого человека есть свой, живущий под землёй двойник. Там сложное объяснение почему, на самом деле это неважно. Это история про ожившую тень, которая занимает твоё место. Такой кошмар теневой стороны есть у каждого из нас.
Этот год в принципе очень знаковый для жанра хоррор. Его выбрали ещё два талантливых режиссёра. Ари Астер снял «Солнцестояние» — поразительно интересный, редкий случай, когда действие в фильме ужасов разворачивается при дневном свете и рассказывает, как человек отдаёт себя некоему этническому ритуалу. Это ещё и феминистическая сказка о мщении женщины мужчине. Картина «Маяк» Роберта Эггерса — дуэль Роберта Паттисона и Уильяма
Дефо. Все мужские фобии, страхи и сексуальные одержимости встречаются в ограниченном пространстве маяка. Фильм чёрно-белый и невероятно эффектный.
С чем связано возрождение фильмов ужасов, я не знаю. Возможно, мир стал страшнее.
Претендент на «Оскар»
— Победитель Каннского кинофестиваля, который называют важнейшим фильмом года, — картина корейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты». Начинается, как комедия, а заканчивается, как мелодрама с заходом в экшен и чуть ли не в хоррор.
История бедной семьи, которая внедряется в богатую, чтобы паразитировать на её ресурсах. Как заметила одна моя коллега, после просмотра зритель должен понимать, что паразит здесь он сам. Это удивительно парадоксальная картина и первый корейский фильм, который стал хитом проката не только в своей стране, но и получил «Золотую пальмовую ветвь» и с высокой вероятностью получит «Оскар». Очень советую посмотреть не дублированный, а с субтитрами.
Все три фильма: «Паразиты», «Мы» и «Джокер» — о людях, лишённых всего, и о людях, у которых всё есть. Предельный разрыв между ними приводит к срыву, трагедии и даже к преступлению.
Право на выбор
— «Атлантика» — один из самых красивых фильмов года. На Каннском фестивале он получил Гран-при. Сняла молодая актриса из Синегала Мати Диоп. Африканский дебют, получивший столь высокий приз, — это сенсация. Фильм, бунтующий против религиозных, патриархальных устоев. История о девушке, которая сосватана за богатого, но не хочет выходить за него замуж. Ей нравится простой рабочий парень, который участвует в строительстве небоскрёба.
Ему не выплатили зарплату, и он решил уплыть подальше. У этого фильма — мистическое, языческое, очень странное очарование, он похож на классическую романтическую балладу о мёртвом женихе: «Ленора», «Светлана».
И, конечно, это история поиска женщины: себя, своего права на выбор.
У нас есть и своя «Атлантика» — фильм «Верность» Нигины Сайфуллаевой. Картина о женщине, решившей изменить своему мужу, потому что подозревает его в неверности. Название «Верность» трансформировалось из слова «ревность». Фильм уже собрал в российском прокате около 100 млн. рублей — огромная сумма для маленькой картины без участия звёзд и к тому же 18+. Надо учитывать, что активно посещающие кинозалы подростки на этот фильм пойти не могут. «Верность» — это эмансипация, но не политическая, а от навязанной обществом роли, каким тебя видят остальные, и поиск себя.
Вошёл в историю
— «Джокер» — фильм феноменальный и в том, что режиссёр комедий снял такую картину, и в том, что его согласились взять в основную программу Каннского кинофестиваля, и в том, что он собрал невероятную для дискомфортной картины 18+ кассовую аудиторию по всему миру. Он достоин того, чтобы войти в историю. Этот год запомнится именно «Джокером», независимо от того, получит он «Оскар» или нет.
Фильм о том, что человечество дошло до ручки и готово одобрить человека, который сходит с ума и совершает страшные преступления, вплоть до убийства матери. Увы, это так.
Итоги
В 2019 году вырисовывается не очень позитивная картина мира и кинематографа. Это и то, что люди далеки друг от друга, и затаённые страхи фильма «Мы», и растущий разрыв между теми, у кого есть блага и власть, и теми, у кого их нет: «Паразиты», «Джокер».
Что же ждёт нас в следующем году? Одним из больших событий 2020-го станут «Маленькие женщины» Греты Гервиг — экранизация романа о судьбах 3 сестёр. Нас ждут история «Чёрной вдовы» и новый виток марвеловских фильмов, «Звёздные войны», возвращение Гая Ричи с фильмом «Джентльмены» и новая история о Бонде «Не время умирать». Реабилитация мира суперменов продолжится! И, наверное, самым интригующим станет научно-фантастический фильм, которого я очень жду, — «Дюна».
После встречи кинокритик никому не отказывал в автографах и фото.
«Джокер».
«Паразиты».
«Мы».
«Дау».
«Верность».
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