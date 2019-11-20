Как медведь в берлоге продавал хот-­доги

Автор: Оксана ИВАНОВА. Фото из семейного архива Павла ГЕРАСИМОВА и Евгении ГОРСКОЙ.

Калужанин Павел ГЕРАСИМОВ пошёл в декрет вместо жены и превратил его в настоящий творческий проект.

— Что ты творишь? Бедный ребёнок! На кого ты его бросаешь?! — ​говорили родные Евгении ГОРСКОЙ, узнав, что в декрет пойдёт не она, а её муж Павел. Женя спокойно ответила: «Вы плохо знаете Пашу. Вы ещё будете мне завидовать». Так и вышло.

Любовь с первого взгляда

По образованию и профессии Павел Герасимов и его жена Евгения — ​педагоги. Павел работает педагогом-­организатором в Центре развития творчества детей и юношества «Созвездие», а в выходные проводит мероприятия, свадьбы и корпоративы. Евгения — ​заместитель директора МБДОУ «Россиянка». Когда она сообщила своему начальству, что ждёт ребёнка, ей полушутя ответили: «В декрет мы тебя не отпустим, ​так и знай!» Возможно, тогда Женя впервые и задумалась: почему бы и нет?

— Паше я полностью доверяю, — ​говорит Евгения. — ​Вредных привычек у него нет. Детей очень любит. Всю беременность он тщательно следил за моим питанием, самочувствием. Скачал себе на телефон программу, которая еженедельно показывает особенности внутриутробного развития ребёнка. Ходил вместе со мной на УЗИ.

— Правда, когда пришли в первый раз, врач велела мне выйти из кабинета: мол, буду мешать, — ​вспоминает Павел. — ​Я вышел в коридор и тут же позвонил на «горячую линию» минздрава с вопросом, имею ли я право присутствовать на УЗИ.

— И вот лежу я на кушетке, — ​подхватывает Женя. — ​Вдруг в кабинет заходит другой врач и спрашивает: «Чей там папа в коридоре? Что вы его не пускаете? Впустите! Что вам, жалко?»

Павел говорит: когда увидел на экране монитора свою крошечную дочку, то чуть не расплакался от счастья.

Однажды Евгения сказала мужу, что хотела бы партнёрские роды. Он подумал и согласился, хотя его отговаривали от этого почти все знакомые.

— В родовую мужа не пустили, потому что одновременно со мной рожала ещё одна женщина, — ​говорит Евгения. — ​Но все схватки он был рядом и очень помогал мне: делал массаж, давал попить воды, подсказывал, как правильно дышать. Врач и акушерка потом даже поблагодарили его за это, хотя поначалу тоже отнеслись к идее партнёрских родов скептически, говорили: «А оно вам надо?»

Капитолина Герасимова появилась на свет 6 декабря 2018 года в 6 часов 12 минут. Павел увидел дочку через несколько минут после рождения. Это была любовь с первого взгляда.

— Мы решили: родится наше чудо, ​тогда и определимся, кто пойдёт в отпуск по уходу за ребёнком, — ​говорит Павел. — ​Когда мне принесли Капитолину, я взял её на руки, посмотрел на неё и понял, что хочу каждый день видеть, как она растёт, развивается, дарить ей свою любовь.

Первые два месяца после родов с дочерью, как и полагается по закону, была Евгения. Павел всё это время не просто наблюдал, как жена ухаживает за малышкой, а принимал в этом активное участие.

— Он всё время помогал мне. Я видела, что Паша не боится дочку, хорошо с ней ладит, — ​вспоминает Женя. —Тогда мы и решили окончательно, что он пойдёт в декрет. Подумали: если вдруг не получится, то я возьму отпуск, а Паша выйдет на работу.

— Родные и коллеги не верили в это до последнего, — ​говорит Павел. — ​На работе думали, что я шучу. Поверили только тогда, когда я пришёл писать заявление на отпуск. После чего коллеги хором сказали: «Ты сбежишь!

Не справишься!»

Всего через два дня декретного отпуска Павел действительно чуть не сбежал.

Проверка на прочность

— Нам казалось, что мы с Капитолиной научились со всем справляться самостоятельно, без Жени, — ​рассказывает Павел. — ​Перед выходом на работу жена приучила дочку к бутылочке. Но в первый же день, когда мы остались вдвоём, Капитолина категорически отказалась есть из неё. Пробовал покормить её из одной бутылочки, из другой, третьей — ​у нас дома их было несколько. Ни в какую! Пытаюсь накормить с ложечки — ​выплёвывает. Она плачет, кричит, ​я начинаю паниковать: ребёнок же голодный! Звоню Жене: «Что делать?!»

В таком режиме мы прожили дня два. У меня был жуткий стресс. Я подошёл к Жене и сказал: «Прости, я не справляюсь. Наверное, я плохой отец. Это была плохая идея — ​пойти в декрет. Давай лучше ты будешь заниматься дочкой, а я буду работать».

Надо отдать должное Евгении: она, хоть и переживала, но продолжала верить в мужа.

— В итоге проблему решили покупкой резиновой соски наподобие тех, что были в Советском Союзе. Её дочь взяла. После этого процесс кормления наладился. В обеденный перерыв, вечером и утром Капитолину кормила я.

«У вас же нет груди!»

В своей маленькой дочери Павел души не чает. Они постоянно во что-­то играют, разговаривают, читают книги, вместе поют и танцуют.

— Фраза «сидеть в декрете» неправильная. Сидеть я просто не успеваю, — ​говорит Павел. — ​Я читаю много литературы по воспитанию детей, смотрю видео для родителей, на ходу выдумываю игры, переделываю на свой лад детские стишки и прибаутки. Помните стишок про обезьяну Чи-­чи-­чи? У него ещё окончание не очень приличное. Я заменил своим, и получилось: «Обезьяна Чи-чи-чи продавала кирпичи. А медведь сидел в берлоге, продавал медведь хот-­доги». Капитолина очень любит этот стишок и всегда смеётся, когда я ей его рассказываю.

На профосмотры и прививки с дочкой ходит тоже Павел. Врачи первое время смотрели на него с недоверием: «А почему вы пришли, а не мама? Как вы успокоите ребёнка, если он расплачется? У вас же нет груди!» На что Павел отвечал: «Вы меня ещё плохо знаете!»

Проект «Папа в декрете»

Несмотря на гармонию в отношениях с дочкой и женой, в какой-­то момент Павлу показалось, что его жизнь стала напоминать День сурка.

— Это меня немного испугало. Понял, что надо как-­то выбираться из этого состояния. Так совпало, что как раз в это время я стал изучать тему прикорма: как вводить, с каких продуктов начинать. Исчерпывающую информацию я нашёл в самой современной программе ввода прикорма, которую опубликовали в 2019 году. Но видеосоветов по ней, чётких инструкций и отзывов нигде не было. Мы успешно вводили прикорм Капитолине по рекомендациям этой программы.

После чего я решил поделиться нашим опытом с другими родителями. Так возникла идея создания YouTube-­канала «Папа в декрете», где можно узнать и обсудить не только введение прикорма, но и другие важные для родителей маленьких детей темы, а также полезные фишки, находки и лайфхаки от меня.

Сейчас Капитолине 11 месяцев. Родные Павла и Евгении, год назад пророчившие ему бегство из декрета, кажется, окончательно успокоились.

— Не просто успокоились — ​они с удовольствием смотрят мой канал, комментируют выпуски, — ​говорит Павел. — ​Друзья, которые год назад отговаривали меня идти в отпуск по уходу за ребёнком, предлагают темы для будущих выпусков.

— Как-­то звонит мне подруга и говорит: «Ничего себе какой у вас папа! Мы, мамы, в декрете тухнем, а он у вас тут такое творит!», — ​добавляет Женя.

— А ещё мне с помощью моего канала хотелось показать, что мужчину можно оставить один на один с ребёнком не на пару дней, а на полтора года. Что папа в декрете — ​это нормальное явление, которого не нужно бояться и стесняться. Недавно получил комментарий от мужчины, который тоже находится в отпуске по уходу за ребёнком.

Он написал: «Спасибо большое! Вы делаете замечательное дело — ​открываете людям глаза и разрушаете стереотипы». Так что я воспринимаю свой декретный отпуск, с одной стороны, как эксперимент, а с другой — ​как некую социальную миссию.

Напоследок интересуюсь у супругов: если у них родится ещё один ребёнок, то кто пойдёт в декрет?

— Загадывать не будем, — ​улыбается Женя, — ​но, если всё сложится хорошо, то, наверное, это будет Паша.

Совет

Лайфхак от Павла Герасимова

— Наша Капитолина не любительница укачиваний, поэтому некоторое время мы не знали, как лучше уложить её спать. Нашей находкой стал белый шум. Мы скачали на телефон запись звуков моря и включали её, когда укладывали Капусю спать. Полминуты — ​и ребёнок спит. Правда, когда мы перекладывали её в кроватку и выключали запись, дочь сразу же просыпалась. Поэтому мы стали выключать запись не сразу, а минут через пять-­десять. После этого дочь великолепно спала несколько часов.

Чтобы декретный отпуск не превратился в День сурка, Павел советует родителям находить интересное хобби. Для него таким увлечением стало создание YouTube-­канала.

Каждую свободную минуту Евгения и Павел стараются проводить вместе с дочерью.