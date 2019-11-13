Автор: Татьяна СВЕТЛОВА. Фото автора.

На выставке в ИКЦ можно было увидеть работы четырёх авторов: Виктории Харченко, Ирины Сазоновой, Юлии Просецкой, Анастасии Галицыной. Некоторые работы символичны, другие — ​реалистичны. Выставка называлась «Её глазами». Авторы представили картины о своём мире и о том, что их сейчас волнует.

На досках от забора

Ирина Сазонова из Обнинска постоянно экспериментирует. В последнее время с дачи она привозит старые доски.

— Мне хочется, чтобы мои картины несли позитив, чтобы человек рядом с ними расслаблялся, но в то же время чтобы в них была мысль, идея, — ​поясняет Ирина. — ​Я представила на выставке два цикла — «Гурман» и «Сознание». Создавала их параллельно. Коллекция «Гурман» написана на настоящей амбарной доске. Это разобранные заборы ещё наших бабушек и дедушек. Старая древесина, потрескавшаяся… Очень интересная фактура. Я сама шлифую доски, крашу, а потом сверху наношу рисунок. В серии «Гурман» была идея показать красиво еду. На моих картинах есть и экзотические фрукты, и европейские деликатесы: пармская ветчина, сыр камамбер, которые сейчас уже не являются эксклюзивом, и мы берём их к столу, когда собираемся с друзьями. Но больше всего мне нравится, как на амбарной доске выглядят морепродукты. Хочется передать атмосферу далёких морских стран, показать лёгкость и какую-то праздность жизни.

А в коллекции «Сознание» я прошлась по важным этапам жизни человека. Это и моя жизнь, и то, что я наблюдала со стороны. Коллекция «Сознание» полностью завершена. А вот «Гурман» я продолжу, она ещё не раскрыта настолько, насколько я хотела бы. Планирую дополнить её серией с фруктами.

Любимая модель

— Для выставки я выбирала работы в основном со своей дочкой Евой, — рассказывает художник Виктория ХАРЧЕНКО. — ​На одной картине дочка сидит в недостроенном нами доме с любимым плюшевым котом Толиком и смотрит вдаль, в будущее. Это 2014 год. Сейчас дочке уже 9 лет, дом уже подведён под крышу, но процесс постройки продолжается. На другой картине — дочка у родственников в Ставропольском крае. В зарослях мальвы она нашла божьих коровок, они разбежались у неё по рукам. И сама она тогда была, как божья коровка, ещё маленькая. Дочка — ​моя постоянная модель. Есть и новые картины: «Бегущая Ева», «Песня», где Ева поёт на пляже на Угре. Каждый художник пишет свою жизнь. И дочке нравится, что у неё так много портретов, что она такая важная особа.

В этом году писала подсолнухи. Их принесли мои ученики. Мы написали натюрморт, а потом я их унесла домой.

С картиной «Спящая» тоже связана история. На ней я изобразила Юлю, с которой мы вместе учились. Однажды она между парами забежала ко мне и заснула. А я этот момент сохранила на картине.

Люблю выхватывать живые, случайные моменты, где есть яркие эмоции или важные для меня ситуации.

Ирина Сазонова:

— Картина «Материнство». В наше время люди с трудом заводят семьи, поздно задумываются, чтобы стать родителями. Я не говорю, что это плохо. Просто каждый художник отражает время, в котором живёт, и вещи, которые его беспокоят. Это сейчас наиболее важная для меня работа.

— «В ожидании дождя» — о том, что каждой женщине нужен дождь из комплиментов. Постоянный, иначе мы начинаем увядать. Пока нас осыпают комплиментами, восхищаются нами, мы цветём и пахнем.

«Розовые очки». Это состояние каждого человека в молодости: у него романтическое настроение и романтическое представление о мире. Потом эти розовые очки спадают. Иногда их удаётся надеть ненадолго — когда мы бываем в отпуске и расслабляемся. Но с возрастом это случается всё реже.

— Труднее всего мне далась картина «Сомнение» — такое состояние и мысли, будто змеи в голове. Написала её в Турции. Захотелось красного цвета, выплеснуть энергию. Но писать такое тяжело для глаз. Это сильный цвет, влияющий на эмоциональное состояние. Известно даже, что красный повышает давление.

Виктория Харченко часто рисует свою дочку Еву.

«Спящая».

«Песня», 2019 год.

«Бегущая Ева», 2016 год.