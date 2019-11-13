Село Конецполье и его обитатели

Автор: Татьяна СВЕТЛОВА.

Во второй половине XVIII века в Мещовском уезде (ныне — Барятинский район) предводитель калужского дворянства, тайный советник, сенатор Лукьян Камынин основал усадьбу Конецполье, где у него было 100 душ крепостных.

Род Камыниных старинный и происходил «от выехавшего к великому князю Василию Ивановичу в Москву из Золотой Орды мурзы именем Бугандала Комынина, а по крещении названого Даниилом». Многие Камынины занимали высокие должности и за службу были награждены чинами и поместьями.

Калужский помещик Лукьян Камынин долго служил при различных департаментах, за заслуги отмечен орденом Святого Александра Невского и орденом Святой Анны. Известно, что женат он был на Екатерине Алексеевне Щербатовой. А в отставку вышел в 1786 г. Скончался через два года после этого в возрасте 68 лет. Последние годы в основном проживал в Москве.

Новые владельцы

В конце XVIII века владельцем села Конецполье становится Василий Фёдорович Сабуров, женатый вторым браком на сестре Лукьяна Камынина Надежде.

Сабуров перестаивает усадьбу. Возводит дом и флигели, сажает сад и липовый парк. После его смерти имение переходит к одной из его дочерей — ​Софье Охотниковой. Она живёт здесь со своей семьёй, устраи­вает светские приёмы и спектакли, даже создаёт театр. Но потом имение оказывается заложенным в московском Опекунским совете.

Выкупила его ­Со­фья Васильевна Всеволожская, бабушка генетика Николая Тимофеева-­Ресовского.

Облил соляркой и поджёг

— Всеволожские — ​древняя русская фамилия. Известно, что царь Алексей Михайлович в 1647 г. на смотринах из шести претенденток на роль невесты выбрал Афимью Всеволожскую, дочь касимовского помещика Фёдора-­Рафа. Неожиданно невеста упала перед женихом в обморок: то ли ей слишком туго затянули волосы, то ли от волнения, то ли от наведённой порчи. За утаи­вание недуга невесты Всеволожских сослали в Сибирь.

Последняя владелица села Конецполье Софья Васильевна Всеволожская была энергичной и деловой женщиной, содержала усадьбу в порядке. Она устроила оранжерею, в которой выращивали персики, лимоны, виноград. А яблоки возили продавать в Москву, говорят, они там пользовались большим спросом.

К Софье Всеволожской приезжала дочь Надежда с мужем Владимиром Тимофеевым-­Рясовским и внуками. Впоследствии одни из внуков — ​Николай Тимофеев-­Ресовский (фамилия позже писалась именно так) станет известным генетиком. В одном из интервью он вспоминал: «Надо сказать, что у меня в родо­словной последних поколений есть существенная, по-­моему, особенность: мои ближайшие предки и с материнской, и с отцовской стороны очень поздно женились и выходили замуж… Отец был довольно занятный человек. Он окончил Петербургский университет физико-­математический факультет, был математиком и астрофизиком. Поехал собирать материал для диссертации в Среднюю Азию на какие-­то там астрономические противостояния или ещё какую-­то там ерунду в мире происходившую, вернулся… Диссертацию защитил, но пришёл в ужас от земли нашей и решил: чего там небом заниматься, когда земля в полном дизордере — ​никаких средств сообщения и сплошное неудобство. И поступил в только что реорганизованный Петербургский институт инженеров путей сообщения. Он построил в России больше 15 тысяч вёрст железных дорог. Правда, умер рано, как раз на Рождество, в декаб­ре 13 года…

В именьице Всеволожских жили на покое три старых человека: бывший повар, бывший звонарь и церковный сторож и бывший садовник. Они ещё моим дедом были переведены на пенсию. Дед для них три домика построил на усадьбе, и они там жили. Так вот, с ними я часто пил послеобеденный чай и слушал их рассказы, воспоминания, благодаря чему, начиная с наполеоновских времён, для меня это не была история, а вроде современности.»

После скоропостижной смерти в 57 лет зятя Владимира владелица Конецполья Софья Всеволожская переезжает в Москву. А вскоре грянула революция, и имение переделали в совхоз.

Николай Тимофеев-­Ресовский говорил: «Директором совхоза оказался какой-­то крупный жулик, который все покрал, что можно было по хозяйственной линии, и когда его попытались разоблачить, он облил соляркой всё и дом сжёг. Там остался только флигель маленький деревянный, бывшая кухня. Дом весь со старой мебелью, вся библиотека сгорели, все сгорело».

Работал в Обнинске

Судьба генетика Николая Тимофеева-­Ресовского очень непростая. Он воевал в Красной Армии, перенёс тиф. Закончил два Московских университета, преподавал биологию. Был научным сотрудником Института экспериментальной биологии. В 1925 году уехал по приглашению в Германию, там работал в Институте исследования мозга. Во время Второй мировой вой­ны старший сын Тимофеева-­Ресовского Дмитрий стал членом подпольной антинацистской организации, был арестован гестапо и погиб в концлагере. После вой­ны сам учёный был арестован и приговорён к 10 годам лишения свободы по обвинению в измене Родине. В 1951 году его освободили, а в 1955- м сняли судимость. В дальнейшие годы он вёл научную работу в различных институтах, в том числе и в Обнинске. Выдвигался на Нобелевскую премию за исследования мутаций. Умер в 1981 году, похоронен в Обнинске.

Младший сын Николая Тимофеева-­Ресовского Андрей стал физиком и пять лет добивался реабилитации отца. Тимофеев-­Ресовский был реабилитирован в июне 1992 года.

Последняя владелица села Конецполье Софья Васильевна Всеволожская.

Николай Тимофеев-­Ресовский долгое время работал в Обнинске.