«Мужчина не должен выглядеть, как пивной бочонок»

Автор: Елена ФРАНЦУЗОВА. Фото из личного архива Руслана ПАНКРАТОВА.

Калужский Шварценеггер Руслан ПАНКРАТОВ — о генетике, диете и анаболиках.

— Позируя на сцене, ты должен напрягать все мышцы, чтобы их было видно, при этом ещё и улыбаться, и сохранять презентабельный внешний вид, чтобы нравиться жюри. Ты должен притягивать взгляды, показывая красивое тело, — ​рассказывает Руслан.

Что-­что, а притягивать взгляды Руслан умеет. Его накаченную фигуру трудно не заметить в толпе. Фотографии Руслана в соцсетях собирают сотни лайков. Парни не скрывают, что мечтают быть похожими на него, а девушки нет-­нет да и приглашают на свидания.

Правда, сам Руслан относится к такому вниманию спокойно. Говорит, что его дама сердца даже не ревнует.

В канун поездки на чемпио­нат мира по пауэрлифтингу в ОАЭ Руслан встретился с нашим корреспондентом.

Вес есть, а мышц ​нет

— Ещё со школы занимаюсь спортом. Увлекался футболом. Лет в 18 попал в тренажёрку. Увидел сильных, накаченных мужчин-­спортсменов и мне захотелось, чтобы у меня были такие же мышцы. Читал разные журналы, какие только можно было найти, покупал диски, позже смотрел ролики на YouTube. Если не знал, как и что делать, то консультировался у тех, кто соображал в этом. Старался сам для себя составить тренировочные программы, упражнения, разные схемы.

Тогда я не думал о каких-­то соревнованиях. Мне просто нравился сам процесс. Но в какой-­то момент понял, что мой вес растёт, а рельефа на теле как не было, так и нет. Значит, надо искать того, кто мне поможет. Стал тренироваться у президента Федерации по бодибилдингу в Калуге. Вместе с ним решили, что можно попробовать подготовить меня к чемпионату Калуги по бодибилдингу.

Руслан в Калуге сразу же взял кубок, затем были соревнования в Москве и Мос­ковской области.

— Несколько раз я принимал участие в чемпионате России. Сначала был шес­тым, последние три чемпио­ната у меня второе и ­третье места. Тренер натолкнул на мысль, что мой уровень как спорт­смена достаточно высокий, чтобы попробовать силы на международных турнирах. В составе сборной России по бодибилдингу я уже три раза был за границей. ​На соревнованиях «Арнольд Классик» и на чемпионате Европы взял по «бронзе». Грядущая поездка в Саудовскую Аравию на чемпионат мира будет четвёртой. Настраиваю себя только на победу. Когда амбиции есть, прикладываешь все силы, а там как пойдёт.

Спортивные жертвы

— Бодибилдинг — ​сложный вид спорта. Сам процесс подготовки к соревнованиям гораздо труднее, чем выход на сцену. Это диета, постоянные тренировки, строгий режим. Очень много ограничений, которые не каждый выдержит, в том числе и в питании. Рацион достаточно простой: ​любые рыба, мясо, овощи, крупы. Понятно, что спортсмен не может позволить себе фастфуд, жареное, сладкое. Я, конечно, люблю всё это, но, когда перед тобой стоит цель, это мотивирует. Ты знаешь, что нужно от силы 2–3 месяца выдержать диету. И когда видишь, что твой внешний вид с каждой неделей меняется, это ещё больше подстёгивает.

Мои близкие в этот период спокойно питаются тем, что любят, и меня это не напрягает. Передо мной можно сидеть и есть пиццу, торты, сгущёнку, а я буду рыбу с овощами.

Режим дня тоже очень важен. Я прихожу с работы домой и ложусь спать, а встаю в пять утра — ​у меня кардиотренировка.

Генетика в этом виде спорта также играет большую роль. Если изначально человек сложён некрасиво, негармонично, то, как бы он ни накачался, не будет занимать высоких мест. Если он от природы худощав, ему будет сложнее набрать мышечную массу. Пусть лучше не тратит деньги и время на соревнования, а занимается спортом для себя и получает от этого удовольствие.

Наверное, бодибилдинг — ​один из самых затратных видов спорта. Деньги уходят на спортивное питание, оплату услуг тренера.

Выступления же не окупаются, а призовые бывают только на коммерческих чемпионатах.

На бодибилдинге можно заработать, лишь будучи тренером — ​на рекламе, на спонсорах, на оплате спорт­сменами онлайн-­консультаций.

Здоровье и запрещёнка

За культуристами закрепилась дурная слава: ​добиться идеальных форм без применения анаболических стероидов невозможно.

— Кто как справляется, — ​говорит на этот счёт Руслан. — ​Допинг-­контроля на региональных и общероссийских соревнованиях нет. Сказать, кто как добился своих результатов, не получится. На международных турнирах — ​чемпионате мира, чемпионате Европы допинг-­контроль присутствует. Если в крови какого-­то спортсмена обнаружат запрещённые препараты, его просто-­напросто дисквалифицируют на несколько ­лет или пожизненно.

По словам Руслана, возрастных ограничений для бодибилдера практически не существует.

— Если позволяет здоровье, люди выступают и в 50, и в 60 лет и чувствуют себя прекрасно. Я не считаю, что занятия этим спортом сильно бьют по здоровью. Если грамотно подходить к нему, то риски минимальные. Что касается меня, то тренер контролирует мое состоя­ние. Я регулярно сдаю всевозможные анализы, и если они показыают какие-­то отклонения, мы сразу корректируем процесс подготовки.

Об уровне

Руслан отмечает, что на соревнованиях общероссийского и мирового уровня калужан-­культуристов практически не встретишь.

— Я думаю, что в Калуге нет квалифицированных тренеров, которые могут подготовить спортсмена высокого уровня. А у ребят, возможно, недостаточно денег для соревнований и поездок. Кому-­то просто не хватает силы воли.

Если сравнивать с другими регионами, то, на мой взгляд, калужские турниры проводятся на очень низком уровне. При этом в любом тренажёрном зале в глаза бросаются ребята, которые выделяются из толпы. Если их направить в нужное русло, дать немного знаний и мотивации, у них всё получится.

Тело в дело

Руслан работает тренером в одном из калужских фитнес-­клубов.

— Сейчас стало модно вести здоровый образ жизни и понтоваться карточкой дорогого фитнес-­клуба. Как правило, люди, которые посещают фитнес-­зал, могут всю неделю сидеть на правильном питании, два-­три раза ходить в трернажёрку, а в выходные отрываться по полной. Это не совсем правильно. Но это лучше, чем ничего.

В основном, в фитнес-­центр приходят для поддержания фигуры, чтобы похудеть, ради красивого телосложения. Я считаю, что это правильно. Мужчина должен выглядеть, как мужчина, а не как пивной бочонок. Заниматься фитнесом на любительском уровне можно всю жизнь, для этого достаточно одного только правильного питания и регулярных тренировок. Тогда ты будешь выглядеть спортивно и чувствовать себя хорошо.