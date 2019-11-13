Крыму подарили Калужскую область

Автор: Светлана ТЕПЛЯКОВА. Фото из архива семьи ЖУРАВЛЁВЫХ.

В центре Симферополя установили 10-метровую кованую карту России, фрагмент которой выковал калужский мастер.

Работы Владимира ЖУРАВЛЁВА в нашем городе вы видите каждый день: кованые часы на Театральной площади, «Дама с зонтиком» — ​его рук дело. Мастер воплотил в жизнь эскиз художника-­архитектора Евгения Голышева. Появившаяся недавно в сквере возле горуправы люстра Чижевского тоже сделана Владимиром Журавлёвым по предоставленным ему чертежам и размерам.

А недавно Владимир вернулся из Симферополя, где проходил кузнечный фестиваль «Время Крыма». 98 кузнецов со всей страны привезли сюда сделанные из железа кусочки своего региона, соединили их и установили на специальный каркас в центральном парке города. Получилась карта России: 10 метров в длину и 4 метра в высоту. За основу взяты настоящие масштабы страны: почти 10 тыс. км с запада на восток и около 4 тыс. км с севера на юг.

Выкованная карта имеет и практическое назначение: ​это еще и солнечные часы. В центре — ​шпиль, на верхушке которого находится фигурка ангела-­хранителя. Ежедневно он будет «пролетать» над Россией и указывать время на карте. Открыли арт-­объект 4 ноября, в День народного единства. Карта — ​подарок кузнецов, все работы они сделали абсолютно бесплатно.

Две достопримечательности

— У некоторых участников для подготовки был год, — ​поделился впечатлениями мастер художественной ковки Владимир Журавлёв.

— ​Я сделал нашу калужскую часть за день. В прошлом году позвонили организаторы фестиваля и предложили принять участие. Мне нравится делать городские объекты, и я сразу согласился. Прислали размеры, я отдал материал на резку. Получился небольшой кусок, примерно формата А4. Обещали, что со мной свяжется калужское министерство культуры и туризма, но никто так и не связался. Прошло время, я уже и забыл про это. И тут недели за три до фестиваля (я как раз делал люстру Чижевского для парка возле горуправы) крымские организаторы появляются, спрашивают: «Будете участвовать?» Опять говорят, мол, с вами местное министерство свяжется. И опять никто не связывается. А организаторы удивляются: как никто не связался? В итоге я перестал ждать и сам решил ехать. Времени на подготовку оказалось катастрофически мало. Хорошо, что кусочек для изготовления области был​ небольшим, можно было быстро его сделать. Поместил наши достопримечательности: музей Истории космонавтики и памятник 600-летию Калуги, что на въезде в город. И обязательным условием был номер региона — ​цифра 40.

Сделал все за день.

Соединяли, как пазлы

— Мы приехали на фестиваль на день позже других, потому что надо было все-таки сделать калужский фрагмент карты, — ​рассказывает Наталья ЖУРАВЛЁВА, жена Владимира. — ​Многим оплатили проезд, а с нами так никто и не связался. Мы решили ехать всей семьей, с детьми, за свой счет. Многие, кстати, с семьями приехали, гостиница почти вся была забита участниками фестиваля. Карту делали прямо в парке. Соединяли, как пазлы, все кусочки. Володя с утра до ночи там был. Когда карту открыли, народ её облепил: «О, я тут учился!», «А я тут отдыхал», «А у меня здесь друзья живут»… Не оторваться, хочется разглядывать и разглядывать. Некоторые очень интересные вещи сделали. У северных регионов больше места было и возможности что-­то изобразить. А Тулу, например, ​можно было бы интереснее сделать. Там же и Левша блоху подковал, и оружейники есть, и самовары, и пряники… Наша Калуга — в верхней части карты, ​другие регионы её немного закрывают. Тем не менее очень достойно получилось.

Соревнования на улице

На фестиваль приехало множество колоритных персонажей. Некоторые кузнецы были в образе: в ярких национальных нарядах, с бородами…

Тут же, прямо на улице, на глазах у зрителей провели соревнования. Поставили под шатрами горны, наковальни, инструменты. За 4 часа надо было создать какую-либо скульптуру. Ковали розы, кубки, рамки, фигурные подставки. Калужский мастер создал необычную вазу.

— Впервые участвовал в таком мероприятии, не уложился по времени, сделал за 4 часа 20 минут, — ​говорит Владимир Журавлёв. — ​Но было интересно попробовать. А победители — это, конечно, мастера высочайшего уровня!

Лучшим в соревнованиях стал кузнец из Соликамска Александр Вихт, сделавший крылатого грифона — ​символ Крыма из одного куска швеллера (профиля).

Кузнецы, приехавшие на фестиваль, выглядели весьма колоритно.

Калужскую область присоединяют к карте. Загогулина — это Тула.

Прямо на улице устроили соревнования кузнецов.

На фрагменте художник изобразил главные достопримечательности Калуги.