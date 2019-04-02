«Купол», «Центральный» и сквер за ним: какая судьба ждёт их

Автор: Оксана ИВАНОВА. Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА и Натальи ЧААДАЕВОЙ.

Вообще, официально «Центральный» уже год как не кинотеатр, а Дом народного творчества и кино. Этот статус он получил в конце 2018 года, когда из муниципальной собственности перешёл в областную.

— Кинотеатр «Центральный» может быть многофункциональным культурным центром, а не только центром кино, — ​заявил на одном из совещаний в октябре 2018 года министр культуры Калужской области Павел СУСЛОВ. — ​Это будет Центральный дом кино и народного творчества. Сейчас мы плотно займёмся тем, чтобы представить его на конкурс реноваций региональных учреждений культуры.

Дело на 21 миллион

По факту с тех пор мало что изменилось. Но, возможно, в скором времени перемены в кинотеатре всё же произойдут. В конце октября на сайте госзакупок был объявлен открытый конкурс по поиску подрядчика, который разработает проект реконструкции «Центрального». Начальная стоимость контракта — ​21 млн. 242 тыс. руб­лей.

После масштабного ремонта Синий зал станет концертным, а кинозалом будет нынешний Красный зал. В подвальных помещениях здания появятся рок-­подвал и керамическая мастерская. Малый зал, где много лет размещался Театр кукол, переоборудуют в зал-­трансформер. Это будет некое многофункциональное пространство для проведения дискотек, концертов, танцевальных конкурсов, занятий хореографией. Здесь же будет театральная мастерская.

Перезагрузить сквер

Подрядчик, который выиграет конкурс, должен будет разработать и проект благоустройства сквера, расположенного за кинотеатром. Когда-­то он был одним из самых популярных мест отдыха калужан, но в начале нулевых сквер фактически забросили. Год назад там открылась экорезиденция «Зелёный центр». Активисты своими силами благо­устраивают территорию, но, понятно, что на одном энтузиазме сквер не вытянуть.

В начале ноября в Калуге состоялось совместное заседание советов двух территориальных общин: «Театральная площадь» и «Площадь Победы». Почти все городские СМИ сообщили, что на совещании главный архитектор Алексей КОМОВ представил проект благоустройства сквера за «Центральным» с концертной площадкой, верандой и галереей. Но, обратившись за комментариями к Комову, мы выяснили, что наши коллеги поторопились: до проекта ещё очень далеко.

— Это была не презентация проекта, а неформальное общение с представителями ТОСов, на котором я показал возможные сценарии развития этого места, — ​прокомментировал нам главный архитектор Калуги. — ​Данная встреча была прологом для дальнейшей работы по скверу. Это обкатка механизма общения непосредственно с горожанами. Территория сквера достаточно проблемная, но там есть, что называется, дух места. И с этим нужно что-­то делать, иначе оно так и останется в запустении, либо возникнет какой-­то неожиданный проект. Таких неожиданных, без обсуждений, проектов ни в коем случае нельзя допустить. Проекты должны быть прозрачными и понятными. Именно это и объединяет город.

Есть такой термин: «Подними брошенное». У этого сквера хорошая история. Нужно просто поднять эту историю и перезагрузить её. Тогда будет преемственность. На выходе мы должны получить привлекательную территорию с локациями, рассчитанными на разные возрастные группы, которые будут работать в разное время года.

Для меня совершенно очевидно, что в этот сквер нужно привнес­ти просветительскую нотку. Есть вопросы по фонтану, который давно не работает. Нужно ли тратить огромные ресурсы, чтобы его отремонтировать? Может быть, на его месте лучше сделать какую-­то общественную локацию? Нужно просчитывать.

Вообще, здесь хочется идти не от картинок, а от обратного: сначала простроить вот этот конструктор смыслов и только потом уже приступать к эскизам. В любом случае мы дадим своё предложение по развитию этой территории — ​матрицу, которую затем можно будет обсуждать с людьми и отрабатывать на ней механизм соучастного проектирования.

Думаю, до Нового года мы проведём эту работу, тем более что определённые наработки в этом направлении есть.

«Купол» тоже переосмыслят

Пользуясь случаем, мы поинтересовались у Алексея Комова, как идёт проектирование здания ТЮЗа на месте рынка. Несколько эскизов проектировщик представил на заседании архитектурного совета в конце августа. Предварительно он предложил снести «купол»: мол, конструкция на 60% обветшала, поэтому не подлежит восстановлению.

Это предложение руководству региона понравилось, а вот первоначальные варианты проекта здания чиновников и архитекторов не особо вдохновили. Документ отправили на доработку. Курировать процесс поручили главному архитектору Калуги.

— Проектировщик работает, — ​прокомментировал Алексей Комов. — ​Я дал ему свои установки. Мне кажется, мы можем получить качественный продукт.

— Проект всё-таки предполагает снос «купола»? Основные дискуссии вызывает именно этот момент.

— Проектировщикам по итогам архсовета в августе была дана директива сделать новое здание. Построить его без сноса старой конструкции невозможно.

— Вы лично как считаете, здание нужно сохранить или снести?

— Меня как главного архитектора беспокоит: почему, если есть такое отчаянное желание сохранить это здание, так и не появились какие-­то просчитанные, внятные проекты по его приспособлению? Желание ­сохранить «купол» есть — ​проектов нет. В связи с этим мне вспоминается история со сносом гостиницы «Россия», на месте которой возник парк «Зарядье». По этому поводу до сих пор высказываются разные мнения. Тем не менее это всё равно был определённый прорыв, хотя и с большой дискуссией.

При всей моей любви к советской архитектуре «купол» — ​это всё-таки не гостиница «Россия». Здесь есть очень тонкая грань между сохранением исторического наследия, его приспособлением и новым произведением, которое может дать развитие этому месту. Об этом важно помнить, иначе мы рискуем получить бесконечный долгострой или недострой и дальше продолжать терзать городское сознание.

Давайте доживём до архсовета. Посмотрим, что нам предложит проектировщик, после чего ещё раз встретимся и погово­рим на эту тему. Свои пожелания, как сохранить определённый модернистский дух этого места, я проектиров­щи­ку озвучил.

От автора

Оксана ИВАНОВА.

Всем чиновникам, принимаю­щим более-­менее значимые решения, следовало бы заучить наизусть фразу Алексея Комова: «Неожиданных проектов ни в коем случае нельзя допустить. Проекты должны быть прозрачными и понятными».

Она многое объясняет в истории с ликвидацией рынка и тем, почему такой резко негативной была на это реакция калужан. Как раз потому, что город, его историю ломали через колено. И этот процесс всё ещё продолжается.

Нам продолжают навязывать идею того, что ТЮЗ на месте рынка — ​это хорошо, хотя никто не проводил исследований, которые доказывали бы, что там актуален именно детский театр.

В этом плане есть ещё один важный момент, о котором далёкие от искусства чиновники, кажется, не думают, а надо бы. Об этом в одной из виртуальных дискуссий рассуждает бывший директор Областного дворца творчества юных им. Ю.А. Гагарина Валерий КАЛАШНИКОВ:

— Почему никто не говорит о том, что в современное здание театра, расположенное в самом центре города, въедет откровенно слабая труппа? Что она там будет делать? Я так понимаю, что одёжка должна подбираться под имеющегося для неё владельца. По моему мнению, ТЮЗ за последние десятилетия превратился в унылый конвейер по производству детских спектаклей, похожих друг на друга, как две капли воды. По Сеньке ли шапку кроят?

Много вопросов вызывает и заявление проектировщика о 60-процентном износе «купола». Чиновники разного уровня ссылаются на него, говоря о необходимости сноса здания, хотя официальное заключение публично представлено не было.

Но даже если это случится, сомнения останутся. Всего год назад на здание бывшего рынка претендовал предприниматель из Ижевска. Он хотел разместить под «куполом» термальный комплекс. Проведённые исследования, по словам бизнесмена, показали, что конструкция находится в нормальном состоянии. И вдруг спустя 7–8 месяцев она становится почти аварийной.

Мы не утверждаем, что ижевский предприниматель был прав, а нынешний проектировщик заблуждается. Мы лишь предполагаем, что выводы каждого исполнителя зависят от его личной заинтересованности. Очевидно, что приспосабливать «купол» под детский театр невыгодно: это сложный и дорогой проект. Снести и построить новое здание проще и дешевле.

Отвечая на вопрос главного архитектора: «Почему, если есть такое отчаянное желание сохранить это здание, так и не появились какие-­то просчитанные, внятные проекты по его приспособлению?», ​хочется сказать: «Потому что изначально такой задачи не ставили». Руководство области и города упёрлось: должен быть только детский объект и точка. Но инвесторам такой проект неинтересен. Бизнесменов более привлекает формат гастромаркета. Об этом предприниматели говорили во время одной из прошлогодних дискуссий. По их словам, под такой объект инвестор нашёлся бы быстро.

Однако чиновники категорично заявляют: «Торговли здесь больше никогда не будет». Правда, обосновать внятно ­почему, не могут. Обычно отвечают односложно: «Потому что будет снова помойка». Хотя опыт и рынка на Грабцевском шоссе, и многих других подобных объектов в российских городах показывает: рынок может быть приличным местом, если у него есть хозяин.

И последнее. Мы не против театров и детских центров. Мы против «неожиданных проектов» с не просчитанными решениями и последствиями.

Возможность не совершить очередную ошибку ещё есть. И первым шагом здесь должна стать честная экспертиза состояния «купола».

Кинотеатр «Центральный» официально уже год как не просто кинотеатр, но в реальности никаких изменений ещё не произошло.

Главный архитектор предложил переосмыслить необходимость фонтана в скверике за кинотеатром. Сейчас он находится в плачевном состоянии.