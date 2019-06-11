Барский дом местные называли замком

Автор: Татьяна СВЕТЛОВА.

В прошлом номере «Калужского перекрёстка» мы рассказали о судьбе нашего земляка художника Петра Суходольского, чьи картины есть даже в Третьяковке. Но в этой семье была ещё одна известная историческая личность — ​генерал от кавалерии Дмитрий Петрович Суходольский, дядя живописца.

Военная карьера

Родился Дмитрий Петрович Суходольский во время вой­ны с Наполеоном, 15 сентября 1812 года, в тогдашнем Мосальском уезде Калужской губернии. Семья была обеспеченная, детей учили дома, такое образование по тем временам считалось очень достойным. Службу Суходольский начал рядовым в Жандармском полку. Через четыре года был произведён в офицеры.

Участвовал в двух Польских кампаниях, в сражениях при Гржем­бкове, Пысках, Острленке. Отличился при штурме Варшавы, был произведён в прапорщики и награждён орденом святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость».

Суходольский сделал блестящую военную карьеру, постепенно получая повышения и награды. 29 ноября 1855 года был назначен командиром 12 гусарского Ахтырского полка. А через год произведён в генерал-­майоры. В 1863 году командирован в Мариампольский уезд для преследования остатков польских повстанцев, часть которых он разбил у села Чистая Буда. После подавления восстания некоторое время был военным начальником города Ковны и уезда.

Имел все российские ордена до Александра Невского включительно и прусский орден Красного орла. В 1878 году назначен членом Военного совета. В генералы от кавалерии произведён 16 февраля 1881 года.

Суходольский записан в дворянскую книгу Калужской губернии. Женат был на Эмилии Васильевне Лукашевич, которая в 35-летнем возрасте умерла от чахотки. Сам генерал скончался 30 октября 1885 года. На докладе военного министра о смерти Суходольского император Александр III пометил: «Бедный старик, очень жаль его».

Произошло от кирпичного завода

Генерала Суходольского называют основателем села Жерелёво (тогда — Мосальского уезда, ныне — ​Куйбышевского района). Сначала здесь был кирпичный завод, затем постепенно стали появляться дома, так и образовалось село.

Название его, по одной из версий, произошло от слова «жерло»: ​входное отверстие в печи для обжига кирпича.

Усадьба генерала Суходольского располагалась у красивого озера, на правом берегу реки Снопоть. Здесь стоял дом из белого кирпича и множество хозяйственных построек. Местные жители называли его замком. В нём были жилые комнаты и театр на 300 мест. В поместье была плотина с мостом, соединяющим два берега, и водяная мельница.

Купцов грабили разбойники

В селе Жерелёво на центральной площади в Вознесение и перед Покровом проходили ярмарки, слава о которых быстро разлетелась по всей стране. Сюда приезжали не только со всей округи, но и из Поволжья. В центре площади находились церковь, ряды торговых лавок и кабак. Чтобы занять хорошее место, на ярмарку ехали заранее.

Торговали продуктами, скотом и всем, что в хозяйстве пригодится, даже лыком и лаптями. Цыгане продавали лошадей. Были здесь и карусели, которые крутились под барабанный бой. Аттракцион собирал толпы народа. Особенно его любила молодёжь.

А в лесах возле дороги промышляли разбойники. Они грабили купцов, которые везли товар на ярмарки.

После революции, в 1923 году, в селе был организован совхоз. От барской усадьбы ничего не осталось. По одним сведениям, случился пожар, по другим — ​всё по кирпичику растащили местные.