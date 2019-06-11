Барский дом местные называли замком№45 от 06 ноября 2019 Рубрика: Память
В прошлом номере «Калужского перекрёстка» мы рассказали о судьбе нашего земляка художника Петра Суходольского, чьи картины есть даже в Третьяковке. Но в этой семье была ещё одна известная историческая личность — генерал от кавалерии Дмитрий Петрович Суходольский, дядя живописца.
Военная карьера
Родился Дмитрий Петрович Суходольский во время войны с Наполеоном, 15 сентября 1812 года, в тогдашнем Мосальском уезде Калужской губернии. Семья была обеспеченная, детей учили дома, такое образование по тем временам считалось очень достойным. Службу Суходольский начал рядовым в Жандармском полку. Через четыре года был произведён в офицеры.
Участвовал в двух Польских кампаниях, в сражениях при Гржембкове, Пысках, Острленке. Отличился при штурме Варшавы, был произведён в прапорщики и награждён орденом святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость».
Суходольский сделал блестящую военную карьеру, постепенно получая повышения и награды. 29 ноября 1855 года был назначен командиром 12 гусарского Ахтырского полка. А через год произведён в генерал-майоры. В 1863 году командирован в Мариампольский уезд для преследования остатков польских повстанцев, часть которых он разбил у села Чистая Буда. После подавления восстания некоторое время был военным начальником города Ковны и уезда.
Имел все российские ордена до Александра Невского включительно и прусский орден Красного орла. В 1878 году назначен членом Военного совета. В генералы от кавалерии произведён 16 февраля 1881 года.
Суходольский записан в дворянскую книгу Калужской губернии. Женат был на Эмилии Васильевне Лукашевич, которая в 35-летнем возрасте умерла от чахотки. Сам генерал скончался 30 октября 1885 года. На докладе военного министра о смерти Суходольского император Александр III пометил: «Бедный старик, очень жаль его».
Произошло от кирпичного завода
Генерала Суходольского называют основателем села Жерелёво (тогда — Мосальского уезда, ныне — Куйбышевского района). Сначала здесь был кирпичный завод, затем постепенно стали появляться дома, так и образовалось село.
Название его, по одной из версий, произошло от слова «жерло»: входное отверстие в печи для обжига кирпича.
Усадьба генерала Суходольского располагалась у красивого озера, на правом берегу реки Снопоть. Здесь стоял дом из белого кирпича и множество хозяйственных построек. Местные жители называли его замком. В нём были жилые комнаты и театр на 300 мест. В поместье была плотина с мостом, соединяющим два берега, и водяная мельница.
Купцов грабили разбойники
В селе Жерелёво на центральной площади в Вознесение и перед Покровом проходили ярмарки, слава о которых быстро разлетелась по всей стране. Сюда приезжали не только со всей округи, но и из Поволжья. В центре площади находились церковь, ряды торговых лавок и кабак. Чтобы занять хорошее место, на ярмарку ехали заранее.
Торговали продуктами, скотом и всем, что в хозяйстве пригодится, даже лыком и лаптями. Цыгане продавали лошадей. Были здесь и карусели, которые крутились под барабанный бой. Аттракцион собирал толпы народа. Особенно его любила молодёжь.
А в лесах возле дороги промышляли разбойники. Они грабили купцов, которые везли товар на ярмарки.
После революции, в 1923 году, в селе был организован совхоз. От барской усадьбы ничего не осталось. По одним сведениям, случился пожар, по другим — всё по кирпичику растащили местные.
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